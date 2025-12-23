Video: obra sin señalización provocó accidente en el barrio San Pablo

La falta de señalización en una obra de desagüe pluvial a cargo de la Municipalidad de Asunción derivó en un accidente de tránsito en la noche del lunes, cuando una camioneta cayó en un profundo pozo abierto sobre la calle Epifanio Méndez Fleitas, esquina Cacique Arecayá, en el barrio San Pablo. El hecho volvió a poner en evidencia la precariedad y el abandono de trabajos municipales que representan un serio riesgo para vecinos y conductores.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el pozo formaba parte de una obra inconclusa que se encontraba completamente sin señalización al momento del accidente. El conductor del vehículo circulaba solo y, afortunadamente, no resultó con lesiones, aunque el percance pudo haber tenido consecuencias graves.

Señalización recién apareció tras la caída del vehículo

Recién después del accidente, y ante la presencia de vecinos, personal colocó señalización provisoria en la zona, una acción que, según denunciaron los residentes, llegó de manera tardía y solo como reacción al hecho ocurrido.

Los vecinos aseguran que la obra municipal lleva más de cuatro meses paralizada, sin información oficial ni comunicación por parte de la comuna sobre plazos, responsables o el estado de los trabajos.

“Nos dejaron abandonados con esta obra grande y sin terminar. Nadie nos dijo nada y no sabemos a quién reclamarle”, expresó María Soledad López, vecina del barrio.

Vecinos reclaman avance en las obras

La falta de avances y de señalización no solo generó el accidente vial, sino que también agravó otros problemas. Los residentes denunciaron que los pozos abiertos se convirtieron en criaderos de mosquitos durante semanas, afectando la salud de la comunidad, y que con cada lluvia la situación se vuelve aún más peligrosa.

Además, indicaron que la obra impacta directamente en la vida cotidiana del barrio, dificultando el tránsito, el acceso al trabajo y perjudicando a pequeños comercios de la zona.

“Tenemos criaturas, salimos a trabajar y esto es una odisea diaria. Parece una pista de rally, no una calle de Asunción”, reclamó la vecina.

Ante la falta de respuestas, los vecinos analizan organizarse para exigir a la Municipalidad de Asunción la conclusión de las obras, advirtiendo que el accidente ocurrido podría repetirse si no se toman medidas inmediatas.