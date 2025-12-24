ANR busca definir precandidaturas a intendente de Ayolas

En este contexto, referentes locales intensifican reuniones y trabajos proselitistas. La intención es llegar con candidaturas consolidadas al proceso electoral interno. Los principales sectores ya manejan nombres que suenan con fuerza dentro del electorado.

Los movimientos internos de la ANR encabezados por el senador Derlis Maidana (ANR-HC) y el diputado Carlos Arrechea (ANR-HC), así como también el sector denominado “Causa Republicana”, liderado por la senadora Lilian Samaniego (ANR independiente), presentarían postulantes para competir en los comicios municipales del 2026.

Cada uno de estos grupos busca posicionar figuras con trayectoria política y respaldo partidario. Las definiciones se darían en los próximos meses. Las encuestas y acuerdos internos jugarán un rol determinante.

Entre los precandidatos que suenan con mayor fuerza figuran el ingeniero José Mutti, apadrinado políticamente por el senador Derlis Maidana, y el doctor veterinario Michel Flores, integrante del Consejo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Mutti es actual comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas y funcionario de la EBY. Además, fue intendente interino entre octubre y diciembre del año 2021. Su postulación quedó firme tras resultar favorecido en una encuesta interna realizada junto al ingeniero Arnaldo Cardozo.

Por el sector liderado por el diputado Carlos Arrechea también se manejan varios nombres como precandidatos a la intendencia. Uno de ellos es el abogado Cristhian Rolón (ANR-arrecheísta), quien actualmente se desempeña como jefe de gabinete de la Municipalidad de Ayolas.

El mismo contaría con el respaldo político del intendente ayolense Carlos Duarte (ANR). Asimismo, se menciona al ingeniero Christofer López (ANR - arrecheista), concejal municipal con permiso para ocupar el cargo de secretario general de la Gobernación de Misiones.

El concejal departamental Juan Achucarro (ANR-arrecheísta) señaló que hasta el momento aún no se definió cómo se conformará la chapa dentro de este sector. No obstante, afirmó que ambos aspirantes se encuentran trabajando activamente en sus respectivas candidaturas. Según indicó, el proceso interno continúa abierto y sujeto a consensos. Las decisiones finales dependerán de evaluaciones políticas y del respaldo de las bases.

Disidencia en conversaciones

El precandidato a intendente por el movimiento “Causa Republicana”, liderado por la senadora Lilian Samaniego, el ingeniero Christian Cuevas González, señaló que actualmente se mantienen conversaciones con otros sectores de la disidencia colorada. Entre ellos se encuentra el movimiento Añetete, cuyo precandidato sería el exconsejero de Yacyretá Víctor Achar. También se suma Fuerza República, que presentaría como postulante al exfuncionario de la EBY, el abogado Gabriel Alfonzo.

Cuevas González explicó que el objetivo es que los tres aspirantes se sometan a una encuesta prevista para febrero del 2026. El mejor posicionado encabezará la chapa como candidato a intendente. En tanto, el segundo y el tercero ocuparán los lugares uno y dos en la lista de candidatos a la concejalía municipal. De esta manera, el sector disidente busca llegar unificado al proceso electoral interno.