Mundial 2026: ¿habrá vuelos directos de Paraguay a EE.UU.?

Paraguay se encuentra más cerca de recuperar la conexión aérea directa con Estados Unidos, afirmó Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

En entrevista con la 730 AM, confirmó que inspectores de la Transportation Security Administration (TSA) visitaron el país hace aproximadamente un mes y realizaron una revisión integral de los estándares de seguridad y operatividad aeroportuaria.

Según Aguilar, los inspectores estadounidenses mantuvieron reuniones técnicas y cerraron su visita con una evaluación verbal favorable sobre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El informe escrito aún se encuentra en proceso, pero el resultado preliminar fue considerado “positivo” por las autoridades aeronáuticas paraguayas.

“Estas visitas se dan cuando existe interés de compañías aéreas estadounidenses en operar hacia Paraguay. El resultado fue alentador y nos deja expectantes”, señaló.

Analizan vuelos regulares y charters

El titular de Aeropuertos explicó que la evaluación de la TSA habilita tanto la posibilidad de vuelos regulares como de operaciones especiales, especialmente vuelos chárter.

En ese sentido, indicó que existe interés de aerolíneas norteamericanas en operar vuelos chárter durante el Mundial, además de avanzar hacia una reconexión regular entre Asunción y Miami. “Una vez que la TSA dé luz verde definitiva, podrían anunciarse novedades”, afirmó.

Aguilar también destacó el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Paraguay. Señaló que en 2025 el país superará los 1,3 millones de pasajeros, y alcanza e incluso supera los registros previos a la pandemia.

“El movimiento es muy importante. Se sumaron nuevas compañías, aumentaron frecuencias y se abrieron rutas. Esto demuestra que el sistema aeroportuario paraguayo está recuperando y superando sus niveles históricos”, sostuvo.

Suspensión de vuelos en horarios críticos por las fiestas

En otro momento, Aguilar explicó que algunas aerolíneas suspendieron vuelos en horarios críticos, como la medianoche del 24 y 31 de diciembre, por razones operativas y administrativas. Aclaró que estas cancelaciones responden a decisiones de las compañías y que los pasajeros son notificados con antelación.