24 de diciembre de 2025 - 13:48

Estos son los horarios de los parques Ñu Guasu y Metropolitano durante las fiestas

Imagen ilustrativa: el Parque Guasu Metropolitano de Asunción.
El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) dio a conocer cuáles serán los horarios de los parques Ñu Guasu y Guasu Metropolitano durante estas fiestas de fin de año. ¿Estarán abiertos? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Ya con la Navidad a un día y el Año Nuevo también muy cercano, muchas personas aprovechan los feriados para buscar espacios en los que puedan hacer algún tipo de actividad física y los parques Ñu Guasu, al igual que el Guasu Metropolitano, siempre son opciones muy populares.

Al asuetos por las fiestas, ambos espacios tendrán modificaciones en sus horarios de apertura y para Nochebuena, Navidad y el feriado del viernes este será el horario:

  • Miércoles 24/12: 05:00 a 18:00
  • Jueves 25/12: 08:00 a 19:00
  • Viernes 26/12: 05:00 a 21:30

Por otra parte, para el Año Nuevo, estos serán los horarios:

  • Miércoles 31/12: 05:00 a 18:00
  • Jueves 01/01: 08:00 a 19:00
Los horarios especiales por Navidad - Año Nuevo en los parques.
“Ambos parques se encuentran en condiciones para recibir al público y ofrecer espacios ideales para caminar, realizar actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza”, menciona la cartera estatal.

