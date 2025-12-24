Estos son los horarios de los parques Ñu Guasu y Metropolitano durante las fiestas

Ya con la Navidad a un día y el Año Nuevo también muy cercano, muchas personas aprovechan los feriados para buscar espacios en los que puedan hacer algún tipo de actividad física y los parques Ñu Guasu, al igual que el Guasu Metropolitano, siempre son opciones muy populares.

Al asuetos por las fiestas, ambos espacios tendrán modificaciones en sus horarios de apertura y para Nochebuena, Navidad y el feriado del viernes este será el horario:

Miércoles 24/12: 05:00 a 18:00

Jueves 25/12: 08:00 a 19:00

Viernes 26/12: 05:00 a 21:30

Por otra parte, para el Año Nuevo, estos serán los horarios:

Miércoles 31/12: 05:00 a 18:00

Jueves 01/01: 08:00 a 19:00

“Ambos parques se encuentran en condiciones para recibir al público y ofrecer espacios ideales para caminar, realizar actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza”, menciona la cartera estatal.

