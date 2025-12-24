Navidad sin familia: Fiscalía revela datos sobre la vulneración del cuidado de adultos mayores en Paraguay

Previo a la Navidad y el Año Nuevo, el Ministerio Público dio a conocer un informe que pone en evidencia una problemática creciente: la violación del deber de cuidado en adultos mayores.

Entre enero y noviembre de los años 2023, 2024 y 2025 se contabilizaron 1.944 denuncias a nivel país por este hecho punible. En 2023 se registraron 558 casos, en 2024 la cifra ascendió a 684 y en lo que va de 2025 ya suman 702 denuncias.

El análisis del Observatorio del Ministerio Público, realizado mediante muestreo estadístico, confirma que los hechos van en aumento y afectan a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Perfil de las víctimas: edad avanzada y alta dependencia

En los últimos tres años, más del 95% de las denuncias involucró a una sola víctima y en promedio el 89% correspondió a adultos mayores.

En 2023, casi la mitad de las víctimas tenía entre 70 y 79 años, mientras que en 2024 ese rango representó el 34%. En 2025, la mayor cantidad de víctimas se concentra en personas de entre 80 y 89 años.

Con relación al sexo, en 2023 predominaron los hombres. En 2024 se registró una paridad entre hombres y mujeres, y este año nuevamente los varones aparecen como mayoría entre los afectados.

Enfermedad, abandono y deterioro progresivo

La Fiscalía añade que la mayoría de las víctimas padece enfermedades graves o crónicas. Aunque el porcentaje fue disminuyendo con los años, pasando del 79% en 2023 al 55% en 2025, la situación sigue siendo crítica, conforme a los datos.

El informe indica que el 95% de los adultos mayores denunciados no puede valerse por sí mismo, mientras que el resto presenta patologías neurológicas o mentales.

Las consecuencias del incumplimiento del deber de cuidado incluyen deterioro físico, afectación psicológica y privación económica, especialmente para cubrir necesidades básicas como alimentación y atención médica.

Quiénes incumplen el deber de cuidado

El informe del Observatorio del Ministerio Público revela que, en los últimos tres años, la mayoría de las personas denunciadas como responsables son mujeres, aunque en 2024 hubo igualdad entre hombres y mujeres.

El grupo etario predominante de los victimarios se sitúa entre los 30 y 44 años, representando el 39% del total.

Los hijos e hijas encabezan la lista de responsables, seguidos por hermanos, padres, madres, sobrinos y cónyuges.

En muchas de las denuncias se constataron otros hechos punibles relacionados, como abandono, coacción, lesiones y amenazas. En cuanto a los denunciantes, en primer lugar figuran los familiares cercanos, seguidos por la Policía Nacional, la Defensoría Pública, amigos y vecinos.

Central y Asunción concentran los casos

Geográficamente, el departamento Central concentra el 48% de las denuncias registradas, seguido por Asunción con el 12%. El resto de los casos se distribuye en menor proporción en distintos puntos del país.

La violación del deber de cuidado de personas ancianas o discapacitadas está tipificada en el artículo 227 del Código Penal, que establece penas de hasta tres años de prisión o multa para quienes incumplan gravemente su obligación legal.

Una Navidad que interpela a la sociedad

Según los datos revelados por la Fiscalía, mientras muchas familias se preparan para celebrar Navidad y Año Nuevo, miles de adultos mayores en Paraguay enfrentan estas fechas en soledad, enfermedad y abandono.

“Las cifras interpelan a la sociedad, planteando una realidad dolorosa. ¿En poder de quienes se encuentran y cómo pasarán estas fiestas que convocan siempre a una reunión familiar?“, expresa la Fiscalía.