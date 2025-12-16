Adultos mayores denuncian bloqueo de tarjetas y MDS explica el motivo

Adultos mayores se manifestaron este martes frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para denunciar el bloqueo de tarjetas de débito que les impide cobrar la pensión del gobierno.

El reclamo fue encabezado por la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores. Su representante, Elías Cabral, afirmó que los bloqueos se realizan de manera masiva y dejan a personas vulnerables sin alimentos ni medicamentos.

Cabral sostuvo que la situación afecta a miles de beneficiarios en todo el país y citó casos como el de José Dolores Amarilla, paciente oncológico del INCAN, a quien se le habría cortado la pensión en pleno tratamiento.

También mencionó a personas encamadas, amputadas o que figuran erróneamente como fallecidas. “Es una gran injusticia. El presupuesto se aprueba para un año y aun así les cortan por no cobrar dos meses, sin aviso previo”, cuestionó.

Según la organización, el año pasado se registraron al menos 6.000 casos de pensiones suspendidas en noviembre. Aseguran que muchos adultos mayores no reciben información adecuada ni tienen acceso a internet o teléfonos para gestionar sus reclamos.

La explicación oficial del Ministerio

Por su parte, el viceministro de Administración y Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, explicó que los bloqueos están previstos en la ley y en el decreto reglamentario del programa de adultos mayores. Detalló que las cuentas sin movimiento durante 60 días son bloqueadas de manera temporal para verificar los motivos.

“Si un adulto mayor no cobra dos meses, algo está pasando. El bloqueo es una medida de seguridad y transparencia”, señaló. Indicó que el objetivo es evitar pagos indebidos, por ejemplo, en casos de fallecimiento no registrado a tiempo.

Ramírez aseguró que los bloqueos no son definitivos y que, tras la verificación, los pagos se restablecen incluso de forma retroactiva. Añadió que el ministerio dispone de un formulario en su página web para que los beneficiarios o familiares gestionen el desbloqueo.

El viceministro indicó que en meses anteriores se registraron entre 300 y 400 bloqueos mensuales. Afirmó que el 100 % de los casos se resuelven una vez analizada la situación particular.

Desde el MDS reiteraron que los beneficiarios pueden acudir directamente a la institución o realizar el trámite en línea para regularizar su situación.