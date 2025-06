Pupitres prometidos por Peña nunca llegaron a escuela de Paraguarí

En marzo pasado, durante un “Día de Gobierno” en Paraguarí, Santiago Peña visitó la escuela Manuel Céspedes de Tebicuarymi. Durante su discurso, prometió la entrega de mejor mobiliario para los alumnos.

“Esta escuela también va a recibir los pupitres de mejor calidad, los mismos que utilizan los niños en las escuelas privadas; lo mejor para los niños de las escuelas públicas”, dijo el presidente de la República en esa ocasión. Junto con otros miembros del gabinete, compartía escenario con él ese día, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez.

Casi diez días después, el 23 de marzo, el Gobierno anunciaba que Itaipú y la empresa adjudicada, Kamamya SA, iniciaban la distribución de unos 330.000 muebles pedagógicos chinos, adquiridos por la Binacional, por US$ 32 millones y dirigidos, informaron, a escuelas y colegios dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La licitación fue muy cuestionada, por un lado por dejar de lado a la industria nacional, exigiendo en el Pliego de Bases y Condiciones el uso de materia prima que no hay en el país; por otro lado porque existirían indicios de sobrefacturación, ya que Itaipú pagó hasta US$ 97 por cada set, mientras el costo fue de US$ 32, según fuentes aduaneras.

Pupitres ya se distribuyeron en un 62%, pero no llegaron a escuela de Paraguarí

Además, el dueño de Kamamya, Long Jiang, es amigo cercano del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías.

En medio de los cuestionamientos, avanzó la entrega de los “pupitres chinos” según una lista de instituciones educativas proveída por el Ministerio de Educación y, según Itaipú, ya distribuyeron más del 60% de lo prometido.

Sin embargo, pese a la pública promesa de Peña, realizada ante todos los alumnos, la escuela Manuel Céspedes ni siquiera aparece en la lista de instituciones a ser beneficiadas con los muebles en Paraguarí.

“No figura luego, solamente fue un compromiso del señor presidente”, manifestó la directora, Rosa Gallardo, y confirmó que siguen esperando. Hasta la fecha no hemos recibido ninguno de los pupitres que había prometido el Presidente en su momento”, lamentó. “Seguimos aguardando, con la ilusión de recibir estos anhelados mobiliarios mencionados por el presidente, que serían de primer nivel”, explicó.

Estudiantes necesitan los pupitres

La directora resaltó que la situación es muy difícil en la escuela, sobre todo para los alumnos del tercer ciclo. “Ellos están utilizando sillas con pupitres, muchos de los que ya están en estado deterioro”, detalló.

Agregó que están buscando la manera de paliar la situación con las sillas viejas, mientras esperan el cumplimiento de la promesa del Presidente.

“Todos fueron testigos del compromiso que él, de alguna manera exteriorizó ante la comunidad educativa, pero hasta la fecha seguimos aguardando”, remarcó.