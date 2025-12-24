Solidaridad y justicia social: el mensaje del cardenal Adalberto Martínez por Navidad

En el marco de la misa por Nochebuena en la Catedral Metropolitana de Asunción, el cardenal y obispo de Asunción, Adalberto Martínez, enfocó su homilía en resaltar la importancia de la solidaridad.

Añadió que los gestos de solidaridad se manifiestan en la vida concreta de los paraguayos: desde compartir la mesa y los frutos de la tierra hasta levantar viviendas junto a vecinos.

“Ese canto navideño de los ‘Dos trocitos de madera’ nos habla también de la vida concreta de nuestro pueblo: de la mesa compartida, de los frutos de la tierra, de la sandía, la chipa, las naranjas, el paková; de los techos levantados solidariamente entre vecinos y de los proyectos sociales y estatales que buscan una vivienda digna”, dijo.

Martínez recordó que en el centro comunitario de la Chacarita, la comunidad participó en actividades que destacaron el esfuerzo colectivo de pescadores, albañiles, artesanas y otros trabajadores.

Solidaridad con los más vulnerables

El cardenal subrayó que acercarse y brindar apoyo a personas en vulnerables no es solo un acto de generosidad, sino una forma de demostrar “misericordia, ayuda concreta, justicia y acompañamiento”.

“El mejor villancico que podemos ofrendar no es solo el que cantamos con la voz, sino el que se expresa en una vida entregada”, sostuvo.

Políticas públicas y responsabilidad colectiva

Martínez también enfatizó en la necesidad que la solidaridad se traduzca en políticas públicas.

“Esta solidaridad no se agota en gestos personales. También debe expresarse en políticas públicas justas y solidarias”.

Para el cardenal, la solidaridad auténtica impulsa a promover tierra, vivienda, trabajo, salud y educación para todos.

Esperanza y comunidad

Según Martínez, la esperanza se construye en comunidad. La cooperación, la ayuda concreta y la atención a los más necesitados fortalecen la cohesión social y generan un entorno más seguro y justo para todos. “Incluso pequeños gestos, como colaborar con vecinos o participar en proyectos comunitarios, tienen un impacto positivo que se refleja en toda la sociedad”, concluyó el cardenal.