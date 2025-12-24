Navidad: el mensaje del presidente Santiago Peña y la primera dama

El presidente Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos, difundió un mensaje por Navidad a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Las autoridades hablaron sobre la esperanza de un “futuro gigante” y resaltaron la importancia de celebrar la Navidad respetando las tradiciones paraguayas.

“Que el amor y la esperanza reinen esta noche en cada hogar y que el año que viene sea un año de progreso para el país y para todas las familias paraguayas”, expresó Peña.

En los últimos días, Peña se vio envuelto en un escándalo político-judicial tras filtrarse una reunión secreta que mantuvo con algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).