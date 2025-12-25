Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 11:30

Calor húmedo y poco movimiento en las primeras horas de Navidad por Encarnación

Turistas permanecen expectantes a que mejore el tiempo para disfrutar de las playas de Encarnación este feriado largo.Sergio González

El movimiento en la ciudad de Encarnación para el inicio del feriado por la Navidad se vio reducido debido a que la inestabilidad climática desalentó el interés por pasar las 00:00 en la Costanera, como es habitual en la ciudad veraniega. El clima continuó cálido, pero con cielo nublado. Se espera que el fin de semana largo continúe la inestabilidad.

Por Sergio González

La Navidad fue recibida en la ciudad de Encarnación con tiempo inestable, pero sin precipitaciones en gran parte del área metropolitana. La probabilidad de lluvia desalentó el movimiento en masa hacia los lugares públicos, como la costanera y las playas.

El amanecer del 25, en consecuencia, se visualizó poco movimiento en las calles. Un silencio estremecedor se apoderó de la ciudad, que habitualmente no tiene respiro. Calles vacías y con vestigios de las lluvias adornaron el casi inhóspito panorama.

No obstante, la mayoría de los visitantes aguarda expectante la mejora del tiempo para volcarse hacia los principales lugares de la ciudad, principalmente con la intención de aplacar el calor. El río Paraná se convirtió en el sitio ideal para aplacar las altas temperaturas y también como entretenimiento familiar por excelencia de los turistas.

Los guardavidas de la Playa San José realizan tareas de limpieza de camalotes desde temprano, en caso de que el clima cambie y sea apto para el baño. Los balnearios estarán disponibles todo el fin de semana largo, pero, dependiendo del clima, se permitirá el ingreso al agua.

Playa San José en Navidad.

Según el boletín emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se esperan precipitaciones con acumulaciones de entre 20 mm y 70 mm, con vientos que podrán alcanzar los 90 km/h en gran parte del país.