¿Navidad y feriado largo bajo lluvias en Encarnación?

Encarnación es, sin dudas, uno de los destinos más elegidos en la temporada de verano, estación que inició este domingo 21 de diciembre con intensas precipitaciones. Miles de turistas eligen la región para pasar la Navidad en familia, pero también para aprovechar el fin de semana largo que se avecina.

El principal atractivo serán las playas de la ciudad, en especial San José, que reluce una nueva arena que todos quieren ir a conocer y disfrutar a orillas del Paraná. No obstante, Meteorología prevé que prácticamente toda la semana permanezca el tiempo inestable en el sur del país.

Según la oficina de Hidrometeorología de Encarnación, se indica inestabilidad toda la semana. Para hoy, 24 de diciembre, se anuncian lluvias con mejoras parciales durante el día. Mañana y jueves se prevén lluvias con mayor intensidad y precipitaciones de manera muy puntual, con mejoras parciales, lo mismo hasta el domingo.

Entretanto, el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) indica para mañana y viernes tiempo cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Para el sábado, cambiaría a vientos variables, pero con probabilidad de tiempo severo.

En caso de que exista alerta meteorológica, las playas no estarán disponibles al público. Entretanto, si no se generan núcleos de tormentas y sigue el clima cálido, se podrá acceder al agua.