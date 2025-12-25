Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 14:50

En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructura

En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructura
En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructuraOmar Acosta, Abc Color

SAN PEDRO. El sitio turístico Laguna Blanca, ubicado en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, se presenta como una de las principales opciones para el turismo interno, con infraestructura renovada, contacto pleno con la naturaleza y una variada agenda cultural para recibir el Año Nuevo.

Por Omar Acosta

El atractivo turístico, situado en la comunidad de Santa Bárbara, a unos tres kilómetros de la ruta PY11, se consolidó como uno de los destinos más visitados del país, generando un importante movimiento económico en la región y apostando a un crecimiento sostenido del rubro.

El propietario del complejo, Pedro Cabañas, destacó que durante la temporada anterior se registró una afluencia récord de visitantes, alcanzamos unas 152.000 visitas”, señaló, y agregó que para esta nueva temporada el objetivo es recibir a más turistas nacionales y extranjeros.

Laguna Blanca ofrece aguas cristalinas, playa con arena blanca, quinchos, amplias áreas verdes y forestales, sanitarios modernos, piscina con vista al lago, restaurante con menús variados, postres, bebidas y tragos.

Para esta temporada, el complejo incorporó nuevas mejoras, entre ellas la ampliación de habitaciones, alcanzando una capacidad de alojamiento para unas 120 personas, además de un nuevo restaurante y mayor infraestructura.

Las habitaciones se reservan con anticipación, aunque el predio cuenta con amplios espacios para camping, y muchos visitantes llegan incluso con casas rodantes.

Como ya es tradición, el sitio invita a recibir el Año Nuevo a orillas del lago, con la denominada “Noche Blanca”, que incluye cena, show musical y actividades festivas.

“Cada año, unas 2.000 personas eligen Laguna Blanca para dar la bienvenida al nuevo año”, explicó Cabañas.

Asimismo, para el 1 de enero se anuncia el 6.º Festival Laguna Blanca, que se desarrollará desde las 13:00 hasta las 20:00, con la participación de varios artistas. El acceso tendrá un costo de G. 50.000 para adultos y G. 10.000 para niños.

Pese al crecimiento del turismo, desde el sector lamentan la falta de acompañamiento en infraestructura vial, especialmente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Actualmente, las rutas pavimentadas se encuentran en mal estado, lo que obliga a extremar precauciones, mientras que los caminos rurales también presentan condiciones deplorables.

Laguna Blanca es considerada el emblema del turismo en San Pedro, y sus impulsores confían en que, con mejores condiciones viales, el destino pueda potenciar aún más su desarrollo turístico.