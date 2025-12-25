En San Pedro, Laguna Blanca invita al turismo interno con renovada infraestructura

El atractivo turístico, situado en la comunidad de Santa Bárbara, a unos tres kilómetros de la ruta PY11, se consolidó como uno de los destinos más visitados del país, generando un importante movimiento económico en la región y apostando a un crecimiento sostenido del rubro.

El propietario del complejo, Pedro Cabañas, destacó que durante la temporada anterior se registró una afluencia récord de visitantes, “alcanzamos unas 152.000 visitas”, señaló, y agregó que para esta nueva temporada el objetivo es recibir a más turistas nacionales y extranjeros.

Laguna Blanca ofrece aguas cristalinas, playa con arena blanca, quinchos, amplias áreas verdes y forestales, sanitarios modernos, piscina con vista al lago, restaurante con menús variados, postres, bebidas y tragos.

Para esta temporada, el complejo incorporó nuevas mejoras, entre ellas la ampliación de habitaciones, alcanzando una capacidad de alojamiento para unas 120 personas, además de un nuevo restaurante y mayor infraestructura.

Las habitaciones se reservan con anticipación, aunque el predio cuenta con amplios espacios para camping, y muchos visitantes llegan incluso con casas rodantes.

Como ya es tradición, el sitio invita a recibir el Año Nuevo a orillas del lago, con la denominada “Noche Blanca”, que incluye cena, show musical y actividades festivas.

“Cada año, unas 2.000 personas eligen Laguna Blanca para dar la bienvenida al nuevo año”, explicó Cabañas.

Asimismo, para el 1 de enero se anuncia el 6.º Festival Laguna Blanca, que se desarrollará desde las 13:00 hasta las 20:00, con la participación de varios artistas. El acceso tendrá un costo de G. 50.000 para adultos y G. 10.000 para niños.

Pese al crecimiento del turismo, desde el sector lamentan la falta de acompañamiento en infraestructura vial, especialmente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Actualmente, las rutas pavimentadas se encuentran en mal estado, lo que obliga a extremar precauciones, mientras que los caminos rurales también presentan condiciones deplorables.

Laguna Blanca es considerada el emblema del turismo en San Pedro, y sus impulsores confían en que, con mejores condiciones viales, el destino pueda potenciar aún más su desarrollo turístico.