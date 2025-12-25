Jornada de Navidad lluviosa en la capital de Misiones

Desde horas de la madrugada se registran lluvias intermitentes en San Juan Bautista Misiones , que persisten hasta estas horas de la jornada. La situación impide la realización de cualquier actividad prevista al aire libre y opta por quedarse en casa y compartir con la familia.

En ese sentido existe una alerta meteorológica vigente, actualizada a las 08:14 hs desde la Dirección de Meteorología e Hidrología que anuncia: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, para la zona suroeste de la región Oriental.

De igual manera, en la ciudad de Villa Florida son nulas las actividades al aire libre, principalmente en la playa Camping Paraíso donde es tradicional ir a pasar la jornada de Navidad con la familia y amigos, como también realizar un recorrido por la costanera que se encuentra ubicada a la vera del río Tebicuary.