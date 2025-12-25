Salud insta a donar sangre en Navidad para garantizar atención a pacientes

El Ministerio de Salud Pública invita a la ciudadanía a donar sangre como un gesto solidario en estas fiestas, en el marco de la campaña “Un regalo de Navidad”, que apunta a garantizar el suministro para emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Desde el Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA) destacaron que la donación voluntaria es clave durante las fechas festivas, cuando suele disminuir la afluencia de donantes y aumentan las necesidades en los hospitales.

Lea más: El Ministerio de Salud insta a personas bajo tratamiento a no consumir clericó con alcohol

La campaña se extiende hasta este jueves 25 de diciembre y convoca a ciudadanos, organizaciones, empresas y comunidades a sumarse.

En este feriado, el horario especial es de 07:00 a 17:00 en la sede del Censsa, ubicada sobre General Santos y Herminio Giménez, al lado del Hospital del Trauma. También se suman a la campaña los servicios de sangre del Instituto de Previsión Social y del Hospital de Clínicas, así como la red de bancos de sangre dependientes de la cartera sanitaria en todo el país.

Requisitos para donar sangre

Las autoridades sanitarias recordaron que para la donación voluntaria se debe presentar cédula de identidad, tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. No es necesario estar en ayunas y se debe haber esperado seis meses tras realizarse tatuajes o piercings. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro.

Lea más: Navidad y Año Nuevo: ¿qué servicios de salud estarán disponibles durante los feriados?

Desde Salud subrayaron que una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes. “Donar sangre es un regalo que no se compra y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señalaron.

Dónde informarse y donar

Para conocer otros puntos habilitados a nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó las líneas del CENSSA: 021 204 668 y 0962 320 594, donde se brinda información actualizada sobre lugares y horarios de donación.