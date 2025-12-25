Santaní: poca presencia de bañistas en el balneario Tapiracuai por la crecida del cauce

La presencia de la gente se vio significativamente disminuida en el lugar, principalmente en el cauce del arroyo que en años anteriores estaba lleno de personas de todas las edades, provenientes de Santaní y de otros puntos del país. Sin embargo, a pesar del efecto negativo provocado por el comportamiento climático, otros se instalaron en las orillas del afluente escuchando música y compartiendo con los amigos.

El balneario Tapiracuai es uno de los sitios turísticos más atractivos en la parte sur del departamento de San Pedro, donde en cada acontecimiento importante llegan muchos turistas de todo el territorio nacional, especialmente en la época de verano para pasar un momento de distracción con la familia, aprovechando su estadía por esta ciudad situada a 174 kilómetros de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, y de la capital del país, a 151 km.

Se espera que mejore para el Año Nuevo

Sobre el tema, una de las referentes por parte de la Municipalidad de Santaní y encargada de recibir a los visitantes que llegan de otras localidades, la señorita Julia Duarte, expresó que ojalá pueda mejorar la playa del balneario Tapiracuai para las fiestas del nuevo año, con el fin de que la gente pueda disfrutar con toda seguridad en el área habilitada para las personas, indicó.