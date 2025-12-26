Donación de sangre: extienden campaña navideña y llaman a donantes del grupo 0

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), continúa impulsando la campaña “Un regalo de Navidad”, una iniciativa que busca transformar el espíritu festivo en un acto concreto de solidaridad: la donación voluntaria de sangre.

Aunque inicialmente la finalización de la campaña estaba prevista el 25 de diciembre, la cartera sanitaria confirmó que la campaña se extenderá hasta el 31 de diciembre, teniendo como meta asegurar que ningún hospital se quede sin stock durante una de las temporadas más críticas del año, cuando la demanda de sangre suele dispararse debido a accidentes y emergencias.

Un llamado especial al “Donante Universal”

La doctora Elsi Vargas, referente del Banco de Sangre, brindó detalles a ABC sobre el avance de la colecta. Informó que, desde el inicio del operativo el pasado 15 de diciembre hasta la fecha, se ha logrado atender a 879 donantes en el CENSSA y en los diversos puntos de colecta distribuidos en el Central y Asunción.

Sin embargo, a pesar de la respuesta ciudadana, la necesidad persiste. “Extendemos la campaña hasta fin de año con un especial llamado a la solidaridad a los donantes del grupo O (cero), tanto positivo como negativo“, enfatizó la profesional, señalando que estos grupos son vitales para asegurar una disponibilidad oportuna ante cualquier urgencia médica.

¿Dónde y cuándo donar?

Para aquellos que deseen sumarse a esta causa, la sede del CENSSA (ubicada sobre General Santos casi Herminio Giménez, al lado del Hospital del Trauma) mantiene un horario especial de 07:00 a 17:00.

Además de la sede central, la red de bancos de sangre habilitada incluye:

Servicios de sangre del Instituto de Previsión Social (IPS) .

Hospital de Clínicas .

Red de bancos de sangre dependientes del Ministerio de Salud en todo el país.

Requisitos para ser un “héroe” navideño:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buena salud general.

Presentar la cédula de identidad original.

No es necesario estar en ayunas (se recomienda evitar alimentos grasos antes de la donación).

La donación de sangre es un proceso rápido, seguro y representa la única forma de obtener este recurso vital que no puede fabricarse. En estas fiestas, el mejor regalo puede ser, literalmente, una oportunidad de vida para alguien más.