Inclemencia del tiempo perjudicó a emprendedores de Corateí en Navidad

Según indicaron los pobladores, el 90 % de la economía local depende directamente de la actividad turística, especialmente durante la temporada de verano, cuando se incrementa la llegada de visitantes a la zona. Las condiciones climáticas adversas impidieron el normal desarrollo de las actividades previstas para el feriado del 25 de diciembre.

Gerónimo Oribe, poblador y trabajador turístico de Corateí, señaló que debido a las precipitaciones registradas durante toda la jornada la playa permaneció prácticamente vacía. Esta situación afectó de gran manera a los emprendedores del rubro gastronómico que se prepararon para ofrecer sus productos a los visitantes.

Asimismo, el sector hotelero, los vendedores de bebidas y las personas que ofrecen distintos servicios al turista también se vieron perjudicados por la falta de concurrencia. Oribe manifestó que las expectativas estaban puestas en una mayor afluencia de público durante las fiestas de fin de año.

“Esperamos que el tiempo pueda mejorar este fin de semana para que se pueda trabajar, pero el pronóstico anuncia lluvias hasta el 1 de enero. Aun así, la esperanza es lo último que se pierde”, expresó. Agregó que la falta de turistas afecta seriamente la economía local, ya que no existen otras fuentes de ingreso en la zona.

En otro momento, mencionó que durante la temporada de verano muchas personas visitan Corateí para disfrutar de la playa y practicar la pesca deportiva. Esta dinámica permite la ocupación total de hoteles y posadas, el alquiler de viviendas particulares y la venta de productos gastronómicos.

“La temporada de verano es corta, pero muy importante para nosotros, porque hay un circulante de dinero que alcanza a toda la población”, concluyó el trabajador turístico, destacando la importancia del buen clima para el desarrollo económico de la comunidad.

