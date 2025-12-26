Presentan el martes un libro que revive el pasado jesuítico de Santiago

Según explicó Benítez, la obra literaria que lleva el sello de la Editorial El Lector, abarca desde los orígenes mismos de la reducción jesuítica, entre los años 1632 y 1635, hasta finales del siglo XVIII. El libro es el resultado de una investigación y recopilación bibliográfica realizada por los escritores Jorge Benítez Cabral y Stella Bogarín Frutos, ambos periodistas jubilados y residentes en la ciudad de Santiago, quienes reunieron valiosos antecedentes históricos del proceso misional.

Lea más: Meteorología anuncia un viernes caluroso y muy humedo

El autor mencionó que el prólogo del libro fue escrito por la arquitecta Ana Burró, doctora en Historia y máster en Restauración. En una parte del texto introductorio, la profesional señala que la obra no solo recorre hechos, fechas y nombres, sino que se adentra en la dimensión humana y espiritual del proyecto jesuítico, cuyas huellas aún permanecen vivas en la identidad cultural de la comunidad santiagueña.

Este material constituye el segundo libro dedicado a la historia de Santiago. El primero, titulado “Santiago, Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe”, publicado en 2024 por la Editorial El Lector, abordó hechos comprendidos entre los años 1884 y 1903. Su lanzamiento se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre de 2024 y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del sector educativo del distrito e invitados especiales.

Lea más: 2025 cierra con un alarmante del patrimonio jesuítico en Santiago