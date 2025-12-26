Nacionales
26 de diciembre de 2025 - 11:00

Presentan el martes un libro que revive el pasado jesuítico de Santiago

El libro titulado “SUENAN LOS SECRETOS DE SANTIAGO” será presentado el martes 30 de diciembre en Santiago, Misiones.

SANTIAGO, Misiones. “SUENAN LOS SECRETOS DE SANTIAGO” es el título del libro que se presenta el martes 30 de diciembre. El material aborda la historia de la reducción jesuítica de Santiago Apóstol. El anuncio fue realizado por el escritor Jorge Benítez. El acto está previsto para las 10:00 y en la Casa de la Cultura de esta comunidad.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Según explicó Benítez, la obra literaria que lleva el sello de la Editorial El Lector, abarca desde los orígenes mismos de la reducción jesuítica, entre los años 1632 y 1635, hasta finales del siglo XVIII. El libro es el resultado de una investigación y recopilación bibliográfica realizada por los escritores Jorge Benítez Cabral y Stella Bogarín Frutos, ambos periodistas jubilados y residentes en la ciudad de Santiago, quienes reunieron valiosos antecedentes históricos del proceso misional.

El autor mencionó que el prólogo del libro fue escrito por la arquitecta Ana Burró, doctora en Historia y máster en Restauración. En una parte del texto introductorio, la profesional señala que la obra no solo recorre hechos, fechas y nombres, sino que se adentra en la dimensión humana y espiritual del proyecto jesuítico, cuyas huellas aún permanecen vivas en la identidad cultural de la comunidad santiagueña.

Este material constituye el segundo libro dedicado a la historia de Santiago. El primero, titulado “Santiago, Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe”, publicado en 2024 por la Editorial El Lector, abordó hechos comprendidos entre los años 1884 y 1903. Su lanzamiento se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre de 2024 y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del sector educativo del distrito e invitados especiales.

