Pescadores de Itapé responsabilizan a Azpa por derrame químico que habría causado mortandad de peces

Pobladores de Itapé reclaman justicia tras la mortandad de peces registrada días atrás en el río Tebicuarymí, hecho que afecta de manera directa a los pescadores artesanales y a numerosas familias que dependen de este cauce para su subsistencia.

Representantes del sector pesquero local responsabilizaron a la Azucarera Paraguaya S.A. (Azpa), asegurando que el derramamiento de desechos químicos provenientes de la actividad industrial sería la causa de la contaminación del río.

Los pescadores sostienen que Azpa es el único ingenio azucarero ubicado río arriba del punto donde se registró la mortandad, y afirman que no es la primera vez que se producen episodios similares relacionados con el vertido de residuos industriales.

Según denunciaron, personas malintencionadas aprovecharían las temporadas de intensas lluvias para liberar los desechos de la producción azucarera, facilitando su arrastre hacia el cauce principal del Tebicuarymí.

Mortandad, en varios puntos

El hallazgo de peces muertos se dio en varios puntos del río, incluyendo zonas cercanas al Santuario Diocesano Virgen del Paso de Itapé y áreas tradicionalmente utilizadas para la pesca.

Desde el Ministerio Público informaron que, al momento de la intervención realizada el mismo día del hallazgo, ya no se encontraban ejemplares muertos en el lugar.

No obstante, mediante un trabajo articulado con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), se procedió a la toma de muestras de agua que serán analizadas para determinar la posible presencia de sustancias contaminantes.

La Fiscalía señaló que los resultados de estos análisis serán clave para continuar con la investigación y establecer responsabilidades concretas.