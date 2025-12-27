Con un árbol de Navidad, “Miss Bache” protesta por baches de la avenida Fernando de la Mora

Elenita Villalba, popularmente apodada “Miss Bache”, difundió en redes sociales un nuevo video grabado en medio de los profundos baches de la avenida Fernando de la Mora, en el tramo correspondiente al cruce con Yvapurû.

En esta ocasión, la manifestación incluyó un elemento llamativo: un hombre disfrazado de “árbol de Navidad” que bailó junto a Villalba, esquivando los pozos del asfalto.

La escena, cargada de ironía, buscó llamar la atención de las autoridades de Asunción sobre el estado calamitoso de una de las rutas más transitadas del país.

Lea más: Se hizo viral bailando en medio de baches de J. A. Saldívar y arreglaron avenida

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Música tropical y mensaje directo al MOPC

El video fue musicalizado con la canción “Arbolito lindo de Navidad”, de la Sonora Dinamita, un guiño festivo que contrasta la fecha festiva con la gravedad del reclamo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ritmo de la cumbia, la “Miss Bache” expuso una vez más el peligro que representan los baches para automovilistas, motociclistas y peatones.

El cruce con Yvapuru es un punto crítico de la avenida Fernando de la Mora, a escasas cuadras de la Estación de Buses de Asunción. Los conductores se ven obligados a reducir bruscamente la velocidad o realizar maniobras riesgosas para evitar daños en sus vehículos, según consta en el vídeo que grabó Villalba.

Un antecedente que dio resultados

No es la primera vez que Villalba recurre a esta forma poco habitual de protesta. En noviembre pasado, grabó un vídeo similar en la avenida Rojas Cañada -que conecta las ciudades de J. Augusto Saldívar y Capiatá-, que se viralizó en redes sociales y generó una rápida respuesta oficial.

Lea más: Accidente de tránsito sobre Fernando de la Mora deja una joven herida

Tras la difusión masiva de aquellas imágenes, al día siguiente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) envió funcionarios y maquinarias para reparar los enormes baches que afectaban la zona.

En aquella oportunidad, la misma Villalba acompañó los trabajos y se mostró “fiscalizando” las reparaciones.