Accidente de tránsito sobre Fernando de la Mora deja una joven herida

Un accidente de tránsito se registró en la noche del miércoles sobre la avenida Fernando de la Mora, cuando una motocicleta chocó contra la parte trasera de un ómnibus que había detenido la marcha para el descenso de pasajeros. La acompañante del biciclo, que no llevaba casco, fue la más afectada y debió ser trasladada al Hospital Central del IPS.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 sobre Fernando de la Mora y La Victoria. Según el informe policial, el colectivo de la Lina 38 Mariscal López S.R.L., guiado por Narciso Ayala, había detenido la marcha para permitir que una pasajera descendiera. Cuando el conductor reinició el desplazamiento, sintió un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo.

Ayala descendió para verificar lo ocurrido y encontró a una mujer tendida en el pavimento, junto a la motocicleta Leopard HT 150R en la que circulaban Matías Emanuel Flores Estéche y Rocío Jazmín Fernández Duarte. La acompañante fue la que sufrió las lesiones más serias.

Lea más: Joven ciclista fue embestida por un motociclista en Lambaré

Lo que dice el chofer del ómnibus y un testigo

El chofer relató que el motociclista intentó adelantarse de manera imprudente.“Cuando arranqué, la moto se adelantó un poquito y quiso pasarme de golpe. Ahí me agarró la parte de atrás. La señora no tenía casco y fue la que se llevó la peor parte”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un testigo, Emilio Guerrero, corroboró que el transporte público se encontraba detenido cuando la motocicleta impactó.“El colectivo estaba bajando a una señora y después vino la moto con todo y chocó atrás. Fue un golpe seco. La chica no tenía casco y quedó muy mal golpeada”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los bomberos voluntarios brindaron los primeros auxilios hasta la llegada del SEME, que trasladó a los ocupantes al Hospital Central del IPS. Según testigos, la mujer presentaba golpes importantes, aunque los socorristas señalaron que no tendría lesiones de gravedad.

La motocicleta fue llevada a la Comisaría 15° de Asunción y el caso quedó a cargo del Ministerio Público para determinar responsabilidades.