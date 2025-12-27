Feria Solidaria de Corazones Abiertos arranca mañana

Mañana domingo 28 de diciembre comienza la Gran Feria Solidaria de Corazones Abiertos, una iniciativa que desde hace más de cuatro décadas se consolida como un símbolo de solidaridad y compromiso social en el país.

A partir de las 9:00 las puertas del Colegio Luis Alberto de Herrera, ubicado en la esquina de Sucre y Denis Roa, del barrio Herrera de Asunción, se abrirán para recibir a todos los ciudadanos interesados en adquirir productos de calidad a precios sumamente accesibles.

La feria continuará el lunes 29 y martes 30 de diciembre en el mismo horario. Los asistentes podrán encontrar una enorme variedad de artículos, tanto nuevos como usados, en excelente estado.

La oferta incluye desde muebles, ropas y juguetes, hasta electrodomésticos como heladeras, lavarropas y equipos de informática. Antes de ser puesto a la venta, cada producto es revisado o reparado por técnicos voluntarios.

Alto impacto social

Más allá de las compras, participar tiene un alto impacto social. Todo lo recaudado se destinará a la donación de tablets para hogares de niños y niñas, así como al lanzamiento de un programa de apoyo para hogares de adultos mayores que continuará durante el año 2026.

Los organizadores de la actividad, definieron este evento como una verdadera fiesta y un “Black Friday de la solidaridad”. Invitaron a toda la comunidad a sumarse, colaborar con esta noble causa y aprovechar las increíbles oportunidades disponibles. Para consultas, está habilitado el WhatsApp 0994-494-900.

Recordaron que participar en esta feria es darle una segunda vida a los objetos, y transformar la vida de quienes más lo necesitan.