Termina el año y las obras en San Pablo siguen inconclusas, con calles rotas y accidentes

A pocos días de terminar el año, las obras en el barrio San Pablo de Asunción continúan sin concluir y ya generan molestias a los vecinos, además de riesgos para la seguridad vial.

Un equipo de ABC TV recorrió la zona y constató calles intransitables, excavaciones abiertas y ausencia de señalización en varios tramos.

Vecinos señalan que, si bien reconocen la necesidad de mejorar la infraestructura del barrio, la falta de avances concretos y la prolongación de los trabajos afectan la vida diaria.

“Hace muchísimo tiempo que están trabajando y prácticamente en todas las cuadras hay obras. Ya no sabemos dónde estacionar ni cómo circular”, expresó una vecina.

Obras estancadas y plazos incumplidos

Uno de los puntos críticos se encuentra sobre la calle Azteca, a dos cuadras de Eusebio Ayala, donde persisten trabajos de desagüe pluvial que debieron haberse terminado hace tiempo. Tras las últimas lluvias, los pozos excavados quedaron llenos de tierra y agua.

El pasado 10 de diciembre se había anunciado el inicio de un plan para ejecutar 82.000 metros cuadrados de nuevas calles asfaltadas, cuyo primer módulo corresponde al barrio San Pablo. El proyecto apunta a mejorar la infraestructura vial de una zona con unos 22.000 habitantes. Sin embargo, vecinos y observaciones en terreno indican que el cronograma de obras difícilmente se cumplirá porque no se avanza.

Obras caracterizadas por accidentes de tránsito

La situación ya derivó en accidentes de tránsito. Hace una semana, un vehículo cayó en un profundo pozo abierto sobre la calle Epifanio Méndez Fleitas y Cacique Arecayá.

Previamente, el 10 de noviembre, otro vehículo cayó en un pozo del desagüe pluvial sobre la calle Ururatú, entre Incienso y Guatambú.

En ambos casos, los vecinos denunciaron la falta de señalización adecuada para advertir a los conductores sobre las excavaciones, pese al intenso tránsito en la zona.