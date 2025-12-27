Yabebyry: precandidatos colorados esperan decisión partidaria sobre la chapa municipal

Los postulantes manifestaron que, hasta el momento, no existe claridad sobre si la definición se realizará mediante una encuesta, una interna partidaria o un acuerdo político entre los principales referentes del Partido Colorado en Misiones. Ante esta situación, expresaron su preocupación por la falta de decisiones y remarcaron que el tiempo avanza sin una señal concreta desde la dirigencia partidaria.

El ingeniero David Ruffinelli señaló que tanto él como su equipo político se encuentran trabajando “a ciegas” debido a la falta de resoluciones de parte de los líderes de la ANR en el departamento, específicamente del senador Derlis Maidana y del diputado Carlos Arrechea.

También indicó que esta indefinición genera incertidumbre en la planificación política de cara a los próximos comicios municipales.

“Le pedimos a los líderes que, por respeto, nos definan antes del cierre del año si vamos a contar con su respaldo. De lo contrario, tendremos que analizar con el equipo distrital los pasos a seguir”, expresó Ruffinelli.

Afirmó además que no aceptarán imposiciones de candidaturas en Yabebyry y aseguró que, sí o sí, presentarán una opción para que la ciudadanía sea la que decida el próximo 7 de junio del 2026.

Asimismo, Ruffinelli mencionó que emplazaron a la dirigencia partidaria hasta el 30 de diciembre para que se adopte una decisión y se defina quién encabezará la chapa.

En caso de no obtener una respuesta, adelantó que evaluarán alternativas junto a su equipo político, reiterando que no se aceptará una imposición y que se garantizará una opción electoral para los votantes.

También, destacó que históricamente acompañaron al equipo político del senador Derlis Maidana y del consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, doctor Michel Flores. Sin embargo, sostuvo que en esta oportunidad Yabebyry es la prioridad, por lo que decidieron competir y solicitar una definición clara antes del cierre del presente año. “Es una lucha distrital y queremos que la ciudadanía elija el rumbo de la ciudad para los próximos cinco años”, remarcó.

Por su parte, el ingeniero Paul Servín coincidió en que aún no se ha definido el mecanismo para determinar al precandidato a intendente por el Partido Colorado en Yabebyry. Señaló que actualmente son dos los precandidatos en carrera y que se continúa aguardando una decisión de los líderes partidarios en Misiones, la cual permitirá aclarar el panorama político de cara a las elecciones municipales.

