Buscan a una niña de seis años en Itauguá

La niña desaparecida fue vista por última vez en la ciudad de Itauguá, en la fracción San Pedro, según indica el reporte de la Policía Nacional.

El nombre de la desaparecida es Dahiana Cecilia Aguayo Ayala, de seis años de edad. Se insta a la ciudadanía a dar aviso si la ven.

En el momento de la desaparición vestía un vestido de color celeste y chatitas de color negro.

El protocolo de búsqueda fue activado en el momento en que los familiares realizaron la denuncia.

La Policía pide que ante cualquier información la ciudadanía contacte con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al Sistema de Emergencias 911.