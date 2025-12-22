Círculo de Médicos lista los “siete pecados capitales” del Ministerio de Salud

Haciendo eco a numerosas críticas que ha realizado contra el Ministerio de Salud Pública durante los últimos meses, el Círculo Paraguayo de Médicos emitió este lunes un comunicado en el que presenta una lista metafórica de “siete pecados capitales” en los que, desde la perspectiva de sus miembros, el gobierno del presidente Santiago Peña y su órgano rector de salud han incurrido.

En cada punto de esa lista, los médicos incluyen también acciones correctivas que el gobierno debería tomar a modo de “penitencia”.

Pecados y penitencia

Los médicos acusan al Ministerio de Salud, administrado por la ministra María Teresa Barán, del “pecado capital” de la soberbia por la “exaltación del poder formal por encima de la realidad sanitaria” del país, señalando la inauguración de hospitales sin los servicios o especialistas suficientes, y recomienda como “penitencia” la realización de auditorías a hospitales como los de Coronel Oviedo o Encarnación.

Señalan también el pecado de avaricia, “anteponer la generación de renta al bien común”, en convenios y tercerizaciones “innecesarias y onerosas” como la del servicio de imágenes del Hospital General Paraguay-Corea de Santa Rosa del Aguaray, que fue tercerizado a pesar de que ese centro de salud tiene los equipos necesarios en desuso. Recomiendan auditar los convenios vigentes, reactivar los servicios propios y rescindir “esquemas que generan sobrecosto o dependencia del sector privado”.

El tercer punto en la lista es la pereza y los médicos señalan la falta de una “política nacional de recursos humanos” que permita resolver el déficit de especialistas médicos en hospitales como los de Concepción o San Pedro. Los médicos piden que esa política sea elaborada en 2026 e incluya “cupos dirigidos en especialidades troncales y compromiso de prestación de servicios en regiones críticas” del país.

El cuarto “pecado” señalado en el comunicado es el de la ira, la “descalificación y represalia frente a la denuncia legítima”, manifiesta según los médicos en las descalificaciones sin investigación de denuncias fundadas sobre la falta de rendición de cuentas en la gestión del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).

Acusan también al gobierno de engaño al “sustituir la realidad por documentos formales” en la habilitación administrativa de hospitales sin servicios esenciales; y de injusticia al “aplicar estándares distintos según la población” con la contratación de médicos generalistas para unidades de salud familiar en comunidades vulnerables, a pesar de que esas posiciones requieren de especialistas en medicina familiar.

Finalmente, el Círculo de Médicos cita el “pecado” de la indiferencia, la “renuncia tácita a la protección efectiva de la dignidad y la seguridad del paciente”, en el “silencio institucional” del Ministerio de Salud sobre un caso reciente de miasis – la aparición de larvas de mosca en un orificio nasal – en una paciente en terapia intensiva del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social.

El Círculo de Médicos concluye su comunicado afirmando que la “penitencia institucional proporcional y necesaria” para corregir esos “pecados” es una intervención administrativa y de gestión del Ministerio de Salud mediante un órgano externo e independiente.