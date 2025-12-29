Acosta Ñu activa programa de ablación cardíaca pediátrica y realiza histórica jornada

El Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu marcó un nuevo paso para la cardiología infantil del país al desarrollar una jornada de trabajo intensivo dedicada al estudio electrofisiológico y ablación de arritmias en niños y adolescentes, realizada de manera gratuita y destinada a pacientes de escasos recursos.

Las historias que motivaron este avance ponen rostro humano al problema. Juanjo, de 11 años, llegó al hospital por un simple malestar abdominal; detrás del síntoma se escondía una arritmia severa que lo llevó a cuidados intensivos. Víctor, de 16, vivió dos paros cardíacos durante un entrenamiento de fútbol y sobrevivió gracias a la rápida intervención y uso de un cardiodesfibrilador.

Con estos casos y muchos más como punto de partida, el equipo médico de cardiología impulsó la creación del Programa de Ablación Electrofisiológica en Niños, un proyecto que llevaba años siendo postergado. Para la primera jornada, el hospital recibió el acompañamiento de cardiólogos electrofisiólogos argentinos, quienes actuaron como “proctors” (guías clínicos) en el proceso, trabajando junto con el staff local.

Durante la fecha se realizaron cinco procedimientos, todos ellos totalmente gratuitos y financiados por la Fundación CECI (Centro Especializado de Cardiología Infantil) y aliados estratégicos que asumieron los costos y garantizaron el acceso a tratamientos especializados generalmente inaccesibles para familias de bajos recursos.

El resultado fue considerado altamente satisfactorio por el equipo. Las arritmias fueron corregidas en el 100% de los casos intervenidos, permitiendo recuperar expectativas y calidad de vida. Este programa ahora continúa activo, contemplando diagnóstico, seguimiento y ablación para pacientes pediátricos.

“Cuando una arritmia amenaza la vida de un niño, el tiempo y el acceso al tratamiento oportuno marcan la diferencia”, señaló la doctora Nancy Garay Echeverría, jefa del Departamento de Cardiología y presidenta de Fundación CECI.

“Esta jornada no solo intervino casos urgentes: abrió un camino para que ningún niño quede sin diagnóstico ni tratamiento en nuestro país”, reflexionó.

