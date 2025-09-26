Itaipú entrega ecocardiógrafo y equipos por valor superior a G. 4.000 millones al Hospital de Acosta Ñu

Un ecocardiógrafo modular pediátrico GE Healthcare Vivid E95 es el equipo médico más relevante de los que hoy Itaipú Binacional entregó al Hospital Pediátrico Acosta Ñu. La donación consiste en varios equipos cuyo monto total alcanza aproximadamente G. 4.160 millones.

El equipo será utilizado para el diagnóstico preciso de 10.000 niños, según indicó el director del hospital, Héctor Castro, sobre todo de las cardiopatías congénitas.

“Somos el centro de corrección de cardiopatías congénitas, o sea, problemas cardíacos con los cuales nacen muchos niños. Nos va a permitir también hacer el diagnóstico incluso intraútero, durante el embarazo de la madre. Ya se puede hacer con los profesionales con los que contamos que realmente son referentes a nivel de la región”, sostuvo.

Otros de los equipos donados por Itaipú es un ecocardiógrafo modular para adultos Siemens Acuson Origin, además de otros dos ecógrafos generales GE Healthcare Versana Premier, que serán destinos al Instituto Nacional de Cardiología.

Equipos únicos en el país

Además de los ecógrafos, el hospital pediátrico recibirá materiales para cirugías complejas como la de escoliosis, la cual es una enfermedad de deformidad de la columna de muchos niños.

“Esa corrección es delicada porque te lo manejan los neurocirujanos y los materiales también son sumamente costosos. Está estimado alrededor, solo en materiales, G. 100 millones por cada cirugía y tenemos pautado para lo que resta del año 10 cirugías, así que se va a hacer entrega también de eso a través de la Diben y con el Pani se van a entregar fórmulas nutricionales para 70 niños que le va a dar sostenibilidad por 12 meses”, indicó Castro.

Además, estos equipos beneficiarán a niños con características especiales que tienen problemas como fibrosis quística, problemas cardíacos, celiaquía, entre otros.

El hospital pediátrico “Niños de Acosta Ñu” hoy día es un centro médico de referencia para especialidades como oncología, nefrología, cardiología, neurología, endocrinología, reumatología, cirugías, ya sea neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, entre otras.

“El hospital tiene 24 años. En los últimos años, ha crecido en un 70% en su estructura edilicia. Tiene 1.600 funcionarios, ha formado 150 pediatras y 100 subespecialistas a su vez. Formamos cardiólogos, pediatras, urólogos, oncólogos, intensivistas, emergentólogos y cirujanos de este año”, añadió Castro.

Si bien el director del hospital dijo que los recursos siempre son necesarios, dijo que actualmente cubren la demanda de los servicios con los profesionales con los que cuentan. El presupuesto destinado en el Presupuesto General de Gastos de la Nación al hospital es de aproximadamente US$ 12 millones, el cual gran parte va para el salario de los profesionales.