Condenan a niñera por abuso sexual, mientras su defensa denuncia irregularidades en el proceso

La jueza Elsi Ortiz, al frente del tribunal, y los magistrados Cristhian Giménez y Julio Alfonso fundamentaron su decisión en informes de un médico forense, declaraciones de una psicóloga que atendió a la menor y videos de seguridad que, según ellos, evidencian comportamientos inapropiados de la niñera. Sin embargo, la defensa cuestiona seriamente la validez de estas pruebas.

El abogado defensor, Fabio Ramos, destacó que los informes médicos presentaron contradicciones significativas que deberían haber llevado a una revisión exhaustiva del caso. Dijo que el informe inicial hablaba de un desgarro parcial en la menor, pero las declaraciones posteriores de los expertos generaron dudas sobre la certeza de este hallazgo.

“En el juicio, no se pudieron especificar con claridad los días y horas de los supuestos abusos, lo que constituye un fallo esencial en la producción de pruebas”, señaló Ramos, argumentando que esto dificulta la defensa de su cliente.

Además, el abogado mencionó que se ordenó una junta médica para inspeccionar a la niña, pero la madre se negó a que acudiera. En su lugar, solo se presentó una fotografía como evidencia, lo que consideró insuficiente para alcanzar un veredicto justo.

También cuestionó la entrevista en la que la psicóloga forense interrogó a la pequeña. Según Ramos, la menor habría expresado en esa sesión que no sabía si había sido víctima de abuso, arrojando aún más dudas sobre la veracidad de las acusaciones.

“Hablan supuestamente de pruebas científicas, de una psicóloga particular que intervino ya después del hecho. Y sabemos que los profesionales le están prestando un servicio a una persona y, si se llega a juicio, va a declarar a favor de esa persona”, continuó Ramos, quien resaltó la supuesta parcialidad de los testimonios tomados.

El tribunal, a pesar de las objeciones planteadas, se mantuvo firme en su decisión. Durante la lectura de la sentencia, la jueza Ortiz enfatizó que las evidencias presentadas se consideraron válidas y necesarias para condenar a la niñera, alegando que “los hechos han sido probados más allá de toda duda razonable”.