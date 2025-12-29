Cuestionan a Peña por rechazo de ley que establecía pensión a personas con discapacidad

El presidente de la República, Santiago Peña, estuvo el sábado pasado en Coronel Oviedo para inaugurar con bombos y platillos la culminación de la primera etapa de las mejoras del Estadio Ovetenses Unidos, cuyo complejo deportivo aún se encuentra lejos de estar habilitado para el fútbol profesional.

En el momento en que el presidente Peña se disponía a ingresar al campo de juego, fue interceptado por el coordinador nacional de Personas con Discapacidad, Lucas Aguilar, quien se encontraba en una silla de ruedas. Tras un saludo de apretón de manos, le reclamó el rechazo del proyecto de ley que buscaba brindar una pensión a las personas con discapacidad. Aguilar manifestó que este sector sufre a diario discriminación y falta de oportunidades laborales, además de dificultades en hospitales e instituciones públicas, y que muchas personas pasan necesidad y hambre en sus hogares.

Aguilar indicó que las personas con discapacidad se sienten traicionadas por el presidente Santiago Peña y pidió un mayor respaldo por parte del Gobierno.

Por su parte, el presidente Santiago Peña respondió que durante su gestión se ha hecho mucho más que en el gobierno anterior en favor de las personas con discapacidad y que el sector está siendo atendido. Posteriormente, el mandatario abandonó rápidamente el lugar para evitar continuar escuchando los reclamos del coordinador nacional de Personas con Discapacidad.

Posteriormente, Lucas Aguilar señaló en una entrevista que las personas con discapacidad sienten una profunda frustración porque este gobierno no las tiene en cuenta. Indicó que el sector con discapacidad es el más necesitado y que el presidente “siempre se esconde” ante la realidad que atraviesa esta población.

Añadió que Paraguay es el único país que no cuenta con una ley que establece una pensión para personas con discapacidad. Agregó que no tienen ninguna esperanza en este gobierno, que habla de un Paraguay de maravillas, mientras los sectores más necesitados siguen pasando hambre.