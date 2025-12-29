IPS: marcado descenso de pacientes en Navidad, el día feriado y el fin de semana

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) informa que durante las celebraciones de Nochebuena, Navidad y los días posteriores, incluyendo el feriado del 26 de diciembre y el fin de semana, la Unidad de Emergencias Médicas de Adultos registró un movimiento de pacientes considerablemente tranquilo, en comparación con años anteriores.

Entre el 24 y 25 de diciembre, se atendieron 133 pacientes, mientras que en el período comprendido entre el 26, 27 y 28 de diciembre, el total de atenciones ascendió a 486 ingresos, cifras que reflejan un descenso significativo en la demanda de servicios de urgencias para esta época del año.

En cuanto a la clasificación por niveles de urgencia, predominó la atención de casos de baja y mediana complejidad, con una mínima cantidad de pacientes clasificados como código rojo.

Principales motivos de consulta

Cefalea

Fiebre

Mialgia

Dolor abdominal

Diarrea

Hipertensión arterial

Se destaca que, a diferencia de años anteriores, durante estas fechas festivas no se registraron ingresos por accidentes relacionados con la manipulación de fuegos artificiales o pirotecnia, ni casos de balas perdidas, situaciones que históricamente generan un alto número de consultas en servicios de urgencias.

Asimismo, se observó una notoria disminución de accidentes de tránsito asociados al consumo excesivo de alcohol, así como un descenso en los cuadros de intoxicación alimentaria, habitualmente frecuentes tras las celebraciones de fin de año.

Dentro de las atenciones realizadas se incluyeron los servicios de urgencias de Cirugía General, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urgencias pediátricas y el área Respiratoria, garantizando la cobertura integral a los pacientes que acudieron al servicio durante estos días.