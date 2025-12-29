¿Un banco del IPS? En qué consiste la propuesta de un consejero de la previsional

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Carlos Pereira, miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de una propuesta que presentó al titular de la previsional en la que propone el uso de recursos de un “fondo de contingencia” para la creación de una suerte de banco propio del IPS que sería administrado por personal de la previsional y representantes de jubilados.

Pereira explicó que, en 2005, cuando compañías de seguro empezaron a oponerse a emitir pólizas de seguro de vida para préstamos otorgados a jubilados, teniendo en cuenta sus edades, el IPS resolvió establecer un “fondo de contingencia” para esos seguros, nutriéndolo con retenciones que se aplican a los préstamos otorgados a jubilados y funcionarios de la previsional.

Tras dos décadas de intereses y capitalización, los recursos de ese “autoseguro” ascienden actualmente a unos 225.000 millones de guaraníes o unos 33 millones de dólares, indicó.

Pereira indicó que el IPS está acercándose a los topes de colocación de fondos en certificados de depósito de ahorros (CDA) o en bonos que establece la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, por lo que en el futuro cercano la previsional se verá obligada a “explorar otro tipo de instrumento o productos financieros donde colocar los recursos de los jubilados”.

La idea de su propuesta, según añadió, es “no esperar que los límites estén topeados” para buscar una alternativa.

“Banca privada social”

El consejero del IPS explicó que el capital mínimo necesario para habilitar un banco en Paraguay es de 70.390 millones de guaraníes, una cifra tres veces inferior a la que tiene el “fondo de contingencia” del IPS al que hizo referencia antes.

Los recursos están disponibles, sin necesidad de que el IPS ponga fondos adicionales, para establecer una “banca privada social” que sea “dinámica” y esté “orientada al jubilado y a las pequeñas y medianas empresas” y permita a la previsional prestar de manera directa en vez de hacerlo a través de otras entidades financieras, argumentó.

La propuesta de Pereira es que el banco esté conformado en un 70 por ciento por “gente del IPS” y administrado también por “representantes genuinos de los jubilados”. Esta eventual nueva banca concursaría para captar recursos del IPS de igual manera a como hacen actualmente los demás bancos.

Entre las posibles ventajas de esa “banca privada social” administrada por el IPS, Pereira citó la posibilidad de tasas de intereses más ventajosas para las personas que tomen préstamos.

Indicó también el bajo riesgo que existe al indicar que el IPS tiene entre los productos de su portafolio de administración de inversión unos 472 millones de dólares en concepto de préstamos, el 77 por ciento de los cuales corresponden a jubilados.

“De los 472 millones, la morosidad es del 0,5 por ciento, se les debita del sueldo, no hay riesgo”, dijo.