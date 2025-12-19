Funcionaria del MEC vinculada al caso Hernán Rivas, “premiada” con cargo en Aneaes

Una funcionaria permanente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien estuvo vinculada al caso del supuesto título falso del senador colorado cartista Hernán Rivas, fue “premiada” este año con un cargo directivo en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Se trata de Nancy Leonor Barúa Mosqueda, una funcionaria técnica que recorrió varias dependencias de la cartera educativa, incluso cuando también era secretaria general de la Universidad Sudamericana, según fuentes, en horarios opuestos.

El Ministerio Público había acusado en septiembre al legislador Hernán Rivas, y elevado a juicio oral su causa, en el marco de una investigación sobre la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado, expedido precisamente por la Universidad Sudamericana.

Una de las personas cuya firma aparece en el presunto título falso emitido por la Universidad Sudamericana, de gestión privada, es precisamente la de Nancy Barúa Mosqueda, en su carácter de secretaria general de esta casa de estudios.

Directora administrativa en Aneaes

José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, firmó el 23 de mayo de este año la Resolución N° 213/25, por la cual se designó a Nancy Barúa Mosqueda como directora administrativa de la Dirección General de Finanzas de esta entidad, comisionada desde el MEC.

Los propios funcionarios del MEC denunciaron esta situación, en contacto con ABC. “Le dan un premio, pese a estar vinculada al caso de Hernán Rivas, ahora es directora financiera de Aneaes”, aseguraron.

Con este movimiento, el sueldo de Barúa Mosqueda creció más del doble. Según la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene asignado un sueldo de G. 4.200.000 de parte del MEC y otro de G. 5.353.570 (en bonificaciones), es decir, un total de G. 9.553.570 mensuales.

Lo que dice el presidente de la Aneaes

José Duarte, presidente de la Aneaes, afirmó que desconocía que Nancy Barúa tenía algo que ver con el título del congresista Rivas. Explicó que actualmente cuentan con 22 funcionarios comisionados desde el MEC.

“Yo hice las consultas correspondientes y pedí apoyo al Ministerio de Educación, para el nuevo equipo que empecé a construir a mi llegada, traje algunas personas de mi confianza, pero obviamente no pude cubrir todos los espacios. Ahí hice la consulta directa al MEC y ellos, entre otras personas, me recomendaron a esta persona como directora de administración, que es una dirección de nivel, no tiene poder de decisión sobre los aspectos financieros”, justificó.

Agregó que “a mí en el Ministerio de Educación tampoco nunca me informaron de que ella tenga procesos abiertos, yo no sé, desconozco, creo que no tiene, porque no conozco ninguna persona que trabaje conmigo, que tenga procesos en la justicia, imputaciones; me estoy enterando que tenía vinculación con el caso de Rivas”.

Por otro lado, remarcó que desconoce si tiene algún sumario administrativo abierto en la cartera educativa por este caso específico. “Yo hice la consulta a nivel institucional, como siempre se hace”, respondió al ser consultado sobre quién en la cartera educativa le recomendó el comisionamiento de Barúa.

Lo que dice la Fiscalía

La Fiscalía afirma que las documentaciones referentes al senador Rivas fueron elaboradas y legitimadas sin evidencia académica respaldatoria que así lo certificara, pasando por alto las claras inconsistencias en el certificado de estudios.

En ese sentido, resalta que el entonces rector Euclides Acevedo Candia, así como el exdecano Óscar Rodríguez Kennedy y la secretaria general Nancy Barúa Mosqueda, simplemente se limitaron a firmar un documento que había sido confeccionado por los anteriores encargados de la Universidad, situación igualmente referida por el asesor jurídico Hermann José Weisensee Samson.

Tanto el certificado de estudios como el título universitario fueron “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican, así como circunstancias fácticas que conlleven a dicha conclusión”, dice la acusación.

Ante el Ministerio Público, Barúa, quien participó en carácter testifical, aseguró que con la administración anterior “había mucha desprolijidad”. La funcionaria comisionada a la Aneaes no está sumariada ni tiene causas abiertas en este proceso.

Investigaciones

Hasta la fecha, la única persona procesada por el caso Rivas, fue el propio senador cartista. Pero sectores del Parlamento Nacional, pidieron al Ministerio Público que amplíe sus indagaciones.

“¿Quién estuvo también metido ahí?, ¿quién está metido en esa universidad está vinculado?, Óscar Rodríguez Kennedy, papá de “Nenecho”. Ahí tiene que dar todavía las explicaciones Euclides Acevedo. Dentro de este esquema podemos encontrar muchos otros jugadores hoy dentro y fuera de la función pública, pero también dentro del mismo Ministerio de Educación y otras instituciones”, sostuvo recientemente al respecto el diputado independiente Raúl Benítez.

La abogada y activista María Esther Roa había lamentado que la Fiscalía se limite a acusar a Rivas, sin ampliar esta medida hacia las autoridades de la Universidad Sudamericana.

La funcionaria de la Aneaes, Nancy Barúa, no respondió a nuestra consulta sobre el caso Hernán Rivas y su comisionamiento actual en la Aneaes. Estamos abiertos a recibir su respuesta, si así lo desea.