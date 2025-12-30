Lusipar: ARP expresa su preocupación por “señales de impunidad”

Los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lusipar fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que ninguno permanece actualmente en la cárcel regional de San Pedro. Sus aprehensiones se habían registrado luego de un atropello y enfrentamiento con uniformados el 5 de diciembre.

Ante la liberación de los detenidos, la ARP emitió un pronunciamiento y señaló su preocupación al respecto, ya que también apuntan que fue beneficiado Ángel Larrea, a quien califican como “el incitador de la violenta invasión de una propiedad privada”.

Para los ganaderos hay “señales de impunidad” y apuntan que los hechos investigados incluyen la invasión de inmuebles rurales, el atropello de portones y barreras de seguridad, así como ataques que dejaron policías heridos por arma de fuego.

“Se trata de conductas de extrema gravedad que afectan el Estado de derecho, la propiedad privada y la seguridad de productores, trabajadores y comunidades enteras del interior del país”, agregan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caso Lusipar: Diputados emplaza a Senabico para que entregue informe sobre tierras incautadas

“Un mensaje equivocado”

El gremio también apunta que si bien respetan al Poder Judicial y las decisiones de los magistrados, también “advierte” que una liberación generalizada “envía un mensaje equivocado a la ciudadanía”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, aseguran que las medidas alternativas no pueden convertirse en un “atajo para vaciar de contenido las investigaciones” y tampoco para relativizar la gravedad de las invasiones o la violencia extrema.

“Exhortamos a que las causas penales sigan su curso con objetividad y rigor, que se determinen responsabilidades individuales y que, en caso de comprobarse los hechos, se apliquen sanciones proporcionales”, publican.

Finalmente, instan a un cumplimiento de las medidas dictadas por el caso para una “paz en el campo” y sostienen que “no puede haber verdadera paz social con el uso de la violencia, sin respeto a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales legítimas”.

Lea más: Caso Lusipar: Diputados emplaza a Senabico para que entregue informe sobre tierras incautadas