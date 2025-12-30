“Todos somos Mauricio”: niño que perdió el 80% de su cráneo, necesita de ayuda

Braulio Mauricio Benjamín tiene solo 5 años y enfrenta un caso médico sin precedentes en Latinoamérica. Tras perder el 80% de su cráneo por una bacteria, necesita una cirugía de alta complejidad. Su madre, Ruth Agüero, apela a la solidaridad ciudadana para alcanzar la millonaria meta aportando a la campaña “Todos somos Mauricio”.

Diagnosticado con el Síndrome de Crouzon, el pequeño ya ha pasado por múltiples intervenciones. Sin embargo, una complicación inesperada tras su primera cirugía de reconstrucción craneal para el que también debieron recaudar G. 100 millones, cambió todo: una bacteria resistente provocó una osteomielitis crónica que, en apenas seis meses, consumió el 80% de su masa ósea craneal.

A dos años de aquella batalla, la situación es crítica. Su cerebro ha comenzado a inflamarse y la única solución es una cirugía reconstructiva de alta complejidad para colocarle una prótesis y tornillos de titanio que brinden contención a su sistema neurológico.

Un caso único en la región

Según relata su madre, la neurocirujana de cabecera en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha realizado interconsultas con profesionales internacionales, llegando a una conclusión impactante: no existe registro de un caso pediátrico similar en Paraguay ni en toda Latinoamérica.

Dada la excepcionalidad y gravedad del cuadro, el Congreso Nacional y la Gobernación de Central han declarado la campaña “Todos Somos Mauricio” de Interés Nacional y Departamental. No obstante, Ruth aclara que estas declaraciones son simbólicas y no representan un aporte económico del Estado. Contó que hasta el momento, solo la Municipalidad de Lambaré ha contribuido con G. 10 millones.

Una madre que no se rinde

Ruth no solo lucha por la salud de su hijo; ella misma es una guerrera que está superando un cáncer de mama y cuida de su madre, una adulta mayor con problemas de salud. Como cabeza de familia, los cuidados postoperatorios de Mauricio le impedirán trabajar, lo que agrava aún más su situación económica.

“En la primera cirugía el IPS no cubrió nada. Ahora, los materiales deben traerse de Brasil. Necesitamos G. 85 millones solo para cubrir la base de la cirugía, los tornillos y el alquiler de instrumental, pero al abrir la cabeza de Mauricio no sabemos con qué se encontrarán los doctores, por lo que necesitamos un respaldo extra”, explicó la angustiada madre.

¿Cómo ayudar?

La meta es alcanzar los fondos necesarios antes del 14 de enero, fecha prevista para la operación. Actualmente, la familia ha logrado recaudar G. 60 millones, pero aún queda un largo camino para cubrir los gastos médicos y de recuperación.

Ruth contó que regularmente, realizan actividades frente a su domicilio en Lambaré (Calle Panambi Vera 3459), pero que estas actividades son insuficientes.

Si se desea colaborar con la cirugía de Mauricio, es posible hacerlo a través del Banco Continental a nombre de Ruth María Agüero, con el Alias 4.499.176. Asimismo, también se puede realizar los aportes a través de Giros Tigo o Billetera Personal al número (0982) 266-242.

Para conocer más de la historia de Mauricio, el Instagram oficial de la campaña solidaria es @todosxmauri