Agricultores no pueden sacar su producción por mal estado de los caminos rurales

Al respecto, señalaron que hace más de dos semanas una gran cantidad de camiones cargados con productos agrícolas quedaron varados en los charcos que se forman en los caminos de tierra a consecuencia de las continuas lluvias que se registran en esta parte del departamento de San Pedro, provocando millonarios perjuicios a los acopiadores y productores que se dedican al trabajo del campo, según la denuncia.

Una de estas poblaciones que se encuentra en esta situación es la colonia Primavera Real, del distrito de Guayaybí, principalmente en un tramo de 25 kilómetros que la une con la colonia Vy’a Renda, del municipio de Yrybucuá, que sale a la ruta PY03, además de otros lugares aledaños que también necesitan de una vía de todo tiempo.

En ese contexto, el presidente de la comisión pro asfaltado de la comunidad, señor Ángel Sosa, manifestó que lamentablemente la falta de caminos transitables está causando muchas pérdidas económicas a las familias asentadas en este sector del distrito de Guayaybí, así como a los habitantes del municipio de Yrybucuá, donde hasta hoy existen varios kilómetros de caminos vecinales que no se pueden transitar con ninguna clase de vehículos en época de mucha lluvia, aseveró.

Camiones varados

El lugareño subrayó que en el transcurso de esta semana unos 10 camiones cargados con productos se quedaron estancados en los profundos charcos de este trayecto de 25 km, por lo que tuvieron que recurrir a los propietarios de algunos establecimientos ganaderos para utilizar su maquinaria, especialmente tractores, para auxiliar a los camiones, cuyos conductores manifestaron su desesperación por no poder continuar sus viajes sin la ayuda solidaria de la gente, agregó Sosa.

Proyecto de asfaltado

En otro momento, el poblador y dirigente de la colonia Primavera Real comentó que los colonos del lugar vienen gestionando desde hace casi 10 años ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el asfaltado del tramo de 25 kilómetros para unirlo con la colonia Vy’a Renda, además de otras calles que también requieren mejoramiento para que sean transitables para todo tipo de rodados, principalmente para que los agricultores y ganaderos puedan trasladar sin inconvenientes sus productos, enfatizó.

“Estamos esperando que para el próximo año 2026 el MOPC comience los trabajos de pavimentación de por lo menos el tramo de 25 km, atendiendo que es una necesidad que los pobladores vienen reclamando desde hace casi 10 años y que, si se logra, va a traer mucho beneficio a los habitantes no solamente de esta colonia, sino de todas las comunidades adyacentes”, refirió Sosa.