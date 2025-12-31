Director de la Región Sanitaria de Misiones afirma que la denuncia responde a una cuestión política y no a un interés por la salud pública

El doctor José María Mereles, director de la VIII Región Sanitaria, declaró a un medio de Santa Rosa que la denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos sobre 12 profesionales que atienden en urgencias de adultos y pediatría sin especialización certificada, ni residencia en dicha ciudad es una cuestión política.

“Estuve al tanto del caso y hablé con el viceministro. Esto es más bien una disputa política por cargos. Los denunciantes son de la oposición, no son del mismo partido en el que estoy militando”, señaló.

Mereles agregó que los denunciantes buscan generar problemas tanto en Concepción, San Pedro y Misiones, y que previamente tuvieron inconvenientes con otras instituciones como el San Jorge, por intereses personales.

Con respecto al Hospital de Santa Rosa y la situación de los médicos mencionados de los 12 profesionales sin especialidad certificada ni residencia, Mereles indicó que no es así.

“En realidad, se trata de cinco médicos generales que ingresaron bajo contrato durante la pandemia. Estos profesionales se desempeñan en urgencias de adultos, quienes aportan significativamente al servicio”, mencionó.

En cuanto a pediatría, el hospital de Santa Rosa cuenta con especialistas en la materia, así como con medicina familiar, quienes son profesionales capacitados para atender tanto a adultos como a niños, siempre bajo la supervisión de un pediatra. Por lo tanto, la atención no se ve afectada, como se denuncia en el comunicado.

No obstante, existen brechas que deben completarse en el Hospital de Santa Rosa. Actualmente, se han presentado solicitudes para cubrir más necesidades, especialmente en la pasantía rural para de esa manera sumar más profesionales especialistas al hospital distrital. Actualmente, en dicho nosocomio, también cuentan con clínica médica, cirugía y en gineco-obstetricia.

Sobre su experiencia, Mereles indicó: “Tengo un sólido conocimiento en salud pública y administración hospitalaria, con experiencia en asistencialismo y formación en medicina familiar en el Centro Médico Bautista. Llevo 11 años en el sistema de salud, formado en la Universidad Nacional, y desarrollé mi carrera en urgencias del Hospital de San Ignacio”.

En cuanto a la afirmación del Círculo de que los sectores más pobres reciben la peor atención, Mereles afirmó: “Eso no es así. Hemos dado pasos importantes, ¿estamos satisfechos? No. Hicimos todo lo que nos propusimos, pero aún no alcanzamos la satisfacción plena. Pero decir que los pobres reciben la peor atención no es correcto”.