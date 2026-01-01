Cardenal Adalberto Martínez pide que la “patria soñada” no sea solo un verso

La celebración eucarística por la Solemnidad de Santa María Madre de Dios y la Jornada Mundial por la Paz se realizó en la Catedral Metropolitana de Asunción. El cardenal, Adalberto Martínez, la presidió y en su homilía dijo que al comenzar un nuevo año, “iniciamos este tiempo nuevo contemplando a María, que nos presenta a su hijo, señor de la historia y príncipe de la paz”.

“Hoy estamos orando por la paz en el mundo, con terribles nudos de guerras, de conflictos, de enfrentamientos, violencias, homicidios, feminicidios que tanto dolor causan al cuerpo social, a todos. Y también le pedimos (a María) que los niños puedan habitar hogares seguros, que cuidan, que abracen, que respeten a las familias y que ayudemos”, señaló el religioso en su homilía.

“Recordamos también, con especial cuidado y ternura, a los niños por nacer, que encuentren abrigo, protección, en el vientre de sus propias madres, y acompañamiento solidario de sus familias, la sociedad, que nunca se les niegue el derecho a nacer”, añadió.

Posteriormente, el cardenal puso mucho énfasis en la construcción de un país libre de tiranías. “Reconocemos con gratitud que hemos nacido en esta patria, el Paraguay, y no por casualidad, sino por una llamada de Dios que ha querido que hiciéramos parte de esta sociedad. Hemos sido puestos en esta tierra para trabajar unidos e ir construyendo un país verdaderamente libre de esclavitudes, antiguas, nuevas, libre de corrupción, de violencia, de toda forma de exclusión que hiere la dignidad humana”, dijo.

Que la Patria Soñada “se haga carne”

“La patria, es cierto, se construye desde uno mismo. No se puede decir que cambiaremos la patria si tenemos corazones de piedra, corazones que no tienen empatía con los demás, etcétera. Y por supuesto que construimos desde los gestos cotidianos, de solidaridad, que dan forma a la vida social. En este horizonte, estaba pensando y resuena con mucha fuerza, el anhelo de una patria soñada, tan presente en la consciencia y la cultura de nuestro pueblo”, agregó.

El religioso recordó al poeta pilarense, Carlos Miguel Giménez. “En su poesía, en su canto, Mi Patria Soñada, expresó el sueño de un país distinto, de una patria sin odios, ni cadenas, donde el pan alcance para todos, donde la justicia no sea privilegio y donde la paz pueda habitar en cada corazón. Es una poesía y un canto inspirador”, remarcó.

“Su palabra no fue una evasión, ni romanticismo de lo que uno pueda pedir, soñar; esos sueños se hacen realidad en lo cotidiano, porque es una esperanza activa, nacida del amor al pueblo y el dolor de sus heridas, nuestras heridas”, indicó Martínez.

El cardenal afirmó: “hoy este sueño nos interpela, para que la patria soñada no quede solamente en un verso o una canción para cantar, sino que se haga carne en decisiones concretas, en comunidades solidarias, en familias realmente comprometidas en construir comunidad, construir el país bello que se nos regala, con ciudadanos que desde lo pequeño, lo cotidiano, trabajan unidos por el bien común”.