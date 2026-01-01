El Tapiracuai recibió a centenares de bañistas en el primer día de 2026

A pesar de las lluvias que se registraron durante esta tarde, la gente acudió al balneario para refrescarse en las aguas del cauce natural del Tapiracuai, que cruza a pocos metros del centro urbano de San Estanislao.

Como es costumbre en los días festivos de la Navidad y Año Nuevo, la ciudad de Santaní recibió a muchos visitantes de diferentes lugares del departamento de San Pedro y de otros puntos del país que fueron a pasar con sus familias las festividades, aprovechando el largo feriado.

El arroyo Tapiracuai cuenta con una extensa playa habilitada para los bañistas, que también es aprovechada por la gente para escuchar música, beber o montar una parrilla para preparar asado.

Festival artístico musical

Como parte del festejo del nuevo año, el domingo 4 de enero se realizará un gran festival artístico musical en un sector del balneario, donde se prevé la presencia de varios artistas nacionales, departamentales y locales, con acceso totalmente gratuito.

La actividad está a cargo de la Secretaría de Cultura de la Gobernación de San Pedro y la oficina administrativa de la institución departamental (subsede), que funciona en la ciudad de Santaní.