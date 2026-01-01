Más de mil personas optaron por la playa de Villa Florida para aplacar el calor en el primer día de 2026

Según datos proporcionados por la administración de la playa Camping Paraíso de la ciudad de Villa Florida, Misiones, unas mil personas ingresaron al lugar para mitigar el intenso calor registrado en el primer día del 2026.

El administrador de la playa, Jorge Castiñeira, mencionó que la entrada fue habilitada desde las 07:00, pero los turistas comenzaron a ingresar más temprano e incluso algunos llegaron en horas de la madrugada.

“Nuestra playa Camping Paraíso, como cada año, es el epicentro en el primer día del año, principalmente para mitigar el intenso calor que se registra durante la jornada. Es un lugar que en cada temporada de verano alberga a numerosas personas del departamento y de otras zonas del país.”, indicó Castiñeira.

Manifestó que la playa se encuentra en buenas condiciones.

“Desde la administración tratamos de recibir de la mejor manera a los visitantes. Junto al equipo de trabajo realizamos permanentemente las adecuaciones necesarias para brindar la comodidad que ellos requieren.”, acotó.

Por su parte, los visitantes se mostraron contentos disfrutando de las aguas del río Tebicuary. Algunos señalaron que vinieron desde la tarde de ayer y recibieron el Año Nuevo en la playa.

Santiago Duarte llegó a Villa Florida con su familia viene desde la ciudad de Luque. “Es un lindo lugar para el esparcimiento con la familia a la hora de hacer turismo interno. Encontramos una playa bien cuidada, es un lugar ideal para relajarse y recargar energía“, indicó.

Otro grupo de familias llegó desde la ciudad de Itauguá. “Llegamos esta madrugada y la estamos disfrutando de maravilla; es un lugar excelente.” indicaron.

Otra familia que llegó desde la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, mencionó que, mientras dure el verano, estarán visitando cada fin de semana la playa y recomendaron a los usuarios que “seamos un poco más limpios y no dejemos las basuras, que disfrutemos del lugar y después llevar con nosotros nuestras basuras“.

La playa Camping Paraíso está habilitada las 24 horas y se encuentra a menos de dos kilómetros del casco urbano de la ciudad, con fácil acceso vehicular y una buena señalización.