01 de enero de 2026 - 02:40

Nació el primer bebé del 2026 en el Hospital San Pablo

Primer nacimiento del año se dio en el Hospital San Pablo.

A la medianoche en punto, el Hospital San Pablo registró el nacimiento del primer bebé del año. Se trata de un varón que llegó al mundo con un peso de 3.290 gramos y bajo la atención del equipo de guardia del nosocomio.

Por ABC Color

Según informaron desde el Departamento de prensa del Ministerio de Salud, el bebé nació exactamente a las 00:00, en el Hospital Materno Infantil San Pablo, marcando el primer nacimiento registrado en el centro asistencial en el inicio del nuevo año. El recién nacido es de sexo masculino y presentó un peso de 3.290 gramos.

Atención del equipo médico

El equipo médico del Hospital San Pablo que recibió al primer bebé del 2026.

El parto estuvo a cargo del equipo de guardia del hospital, que acompañó el proceso de nacimiento y brindó la atención necesaria tanto a la madre como al recién nacido, quienes se encuentran en buen estado de salud.