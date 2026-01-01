Nació el primer bebé del 2026 en el Hospital San Pablo

Según informaron desde el Departamento de prensa del Ministerio de Salud, el bebé nació exactamente a las 00:00, en el Hospital Materno Infantil San Pablo, marcando el primer nacimiento registrado en el centro asistencial en el inicio del nuevo año. El recién nacido es de sexo masculino y presentó un peso de 3.290 gramos.

Lea más: Salud Pública 2025: un año de obras “de fachada” y desabastecimiento sin tregua

Atención del equipo médico

El parto estuvo a cargo del equipo de guardia del hospital, que acompañó el proceso de nacimiento y brindó la atención necesaria tanto a la madre como al recién nacido, quienes se encuentran en buen estado de salud.