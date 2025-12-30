Salud Pública 2025: un año de “obras de fachada” y desabastecimiento sin treguas

El año 2025 cierra en Paraguay con un balance agridulce en materia de salud pública. Según el seguimiento realizado por ABC Color, el periodo estuvo marcado por una paradoja dolorosa: mientras el Gobierno de Santiago Peña celebraba cortes de cintas y millonarias inversiones en ladrillos, los pasillos de los hospitales de referencia se convertían en escenarios de protesta y desesperación.

A lo largo del año, las movilizaciones frente al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), administrado desde agosto del 2023 por la doctora María Teresa Barán, se volvieron parte de la rutina, evidenciando el padecimiento diario de la población.

Uno de los puntos más críticos denunciados en 2025, fue la inauguración de grandes infraestructuras que, a criterio de gremios médicos, carecen de los servicios esenciales. El caso del Hospital General de Itapúa y las nuevas instalaciones en el Chaco fueron señalados como “obras de fachada”.

“El negocio para los amigos”

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) denunció la tercerización de servicios, por ejemplo, para realización de estudios de imágenes y el sector oftalmológico.

El doctor Jesús Irrazábal, del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), fue contundente al denunciar que estos edificios son a menudo “negocios para amigos” mientras hospitales de referencia como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el Hospital Nacional, Hospital Barrio Obrero, entre otros, operan al borde del colapso.

“Se inauguran paredes, pero no hay médicos especialistas ni equipos biomédicos para diagnósticos básicos”, resaltaba una de las notas de ABC, más leídas en el año.

A esto se sumó el desabastecimiento de medicamentos, que golpeó con especial crueldad a los pacientes crónicos y con enfermedades catastróficas. El drama de las familias recurriendo a amparos judiciales para obtener fármacos esenciales se volvió una constante, evidenciando un Estado que solo reacciona bajo presión legal.

Las denuncias que marcaron el año

El 2025 fue el año en que los pacientes, médicos y personal de enfermería se unieron en un solo grito contra la desidia. Entre las principales denuncias se destaca el desabastecimiento crónico de insumos y fármacos durante todo el año, obligando a pacientes a a recurrir a millonarios gastos de bolsillo y a amparos judiciales para no morir.

Otra de las denuncias más importantes realizadas en 2025, tuvo que ver con la alimentación indigna servida en los hospitales. En noviembre, hubo un escándalo en el Ineram y en el Hospital Regional de Concepción, donde se denunció que los pacientes no recibían comida adecuada o que los insumos para la cocina eran insuficientes.

A las quejas por la desidia sanitaria se sumó en reiteradas ocasiones el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que calificó al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) como una “caja negra” que no rinde cuentas, dejando a pacientes en un “limbo administrativo” a pesar de tener coberturas aprobadas.

En las regiones sanitarias más alejadas, la situación es aún más lacerante. En 2025, María Teresa Barán y Santiago Peña inauguraron una sala la de terapia intensiva neonatal en el Hospital Regional de Villarrica, pero pocas horas después el servicio se desmontó y, en su ausencia, no bebé recién nacido falleció.

Además, mientras en la capital se discutían licitaciones millonarias, en el interior del país se denunció que médicos recién egresados, sin especialidad, debían cubrir áreas críticas de urgencias y pediatría por falta de personal calificado, en Misiones, por ejemplo. Además, se cuestionó que varias Unidades de Salud Familiar (USF) en Paraguarí y Cordillera quedaron a medio terminar, obligando a los pobladores a alquilar viviendas particulares para recibir una atención médica precaria.

Necesidades urgentes para el 2026

El resumen de las necesidades que el Estado deja pendientes en salud pública es extenso, pero se focaliza en tres pilares: