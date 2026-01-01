Playa Ysoró de Itapé se llena de bañistas en la tarde del 1 de enero

Una multitud de bañistas se congregó en la playa Ysoró de Itapé durante la tarde del 1 de enero, aprovechando las altas temperaturas propias de esta época del año para mitigar el calor en las aguas del río Tebicuarymí. Familias, grupos de amigos y turistas se instalaron a la vera del cauce ribereño.

El balneario natural, popular entre lugareños y visitantes de regiones cercanas, presentó un ambiente animado con personas bañándose, compartiendo viandas y descansando sobre la arena. Según testimonios, la afluencia de bañistas comenzó a intensificarse a partir del mediodía.

Aunque el acceso al agua fue libre, se aconsejó a los bañistas tomar precauciones y cuidar a los niños pequeños, considerando que el río puede presentar zonas de mayor profundidad.

Este flujo de bañistas se suma a la tendencia observada en otros puntos del país, donde playas y balnearios de ríos se llenan de público ante el intenso calor típico de la temporada veraniega.

Se anticipa que durante los próximos días la playa continuará recibiendo a numerosos bañistas, en especial durante los fines de semana previos a la temporada escolar.