Nacionales
01 de enero de 2026 - 14:23

Ybycuí: conductor se da a la fuga tras arrollamiento fatal

La víctima fatal fue identificada como Apolonio Torre Agüero.
La víctima fatal fue identificada como Apolonio Torre Agüero.EMILCE RAMIREZ

Un hombre de 52 años perdió la vida tras ser presuntamente arrollado por una camioneta que, luego del accidente, se dio a la fuga, dejándolo tendido a un costado de la ruta ramal Departamental D 062, en el tramo Ybycuí–Acahay. El hecho ocurrió hoy a las 03:50 en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de este distrito.

Por Emilce Ramírez

La víctima fatal fue identificada como Apolonio Torre Agüero (52 años), oriundo de la compañía Tacuary del distrito de Ybycuí.

Según datos preliminares, el peatón caminaba a un costado de la ruta hacia su lugar de trabajo, ubicado a unos 500 metros del sitio donde ocurrió el accidente fatal.

De acuerdo a un reporte de la Policía Nacional, el hecho habría involucrado a una camioneta de color gris, con terminación de matrícula 103, cuyo conductor se habría dado a la fuga, por lo que el caso se encuentra bajo investigación.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2399

Lea más: Ybycuí: Cierre temporal del museo y la fundición La Rosada por trabajos de restauración

Personal policial a cargo del suboficial mayor Óscar Vargas acudió de inmediato al sitio, donde fueron hallados entre las pertenencias del fallecido un teléfono celular, una billetera con documentos varios y una suma de dinero en efectivo, los cuales posteriormente fueron entregados a sus familiares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado al fiscal de turno local Óscar Daniel Fernández. El el lugar del hecho se constituyeron el médico forense David Brizuela Genez, la asistente fiscal Gladys Cardozo y personal del Departamento de Criminalística de la Policía, encabezado por el suboficial mayor Arnaldo Benítez.

El cuerpo de la víctima fue inspeccionado en el Hospital Distrital de Ybycuí.
El cuerpo de la víctima fue inspeccionado en el Hospital Distrital de Ybycuí.

Lea más: Allanamiento en Ybycuí culmina con la detención de argentino con “código rojo” de Interpol

Por indicación del médico forense, el cuerpo fue trasladado al Hospital de Ybycuí, donde tras la inspección se diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico severo.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para identificar al vehículo involucrado y esclarecer las circunstancias del hecho.