Asunción: Desde hoy rige reducción de 50% del impuesto inmobiliario en el Centro Histórico

Hoy, viernes 2 de enero, comienza a regir la reducción del 50% en la base imponible para el cálculo del impuesto inmobiliario en el Centro Histórico de Asunción. El intendente, Luis Bello (ANR-cartista), confirmó que, tras la emisión del decreto 5.181 del Poder Ejecutivo, el 23 de diciembre, entró en vigor la ordenanza 193/25 que creó la nueva zona urbana impositiva ZU16.

A partir de este 2026, los propietarios de inmuebles ubicados en el perímetro establecido en aquella ordenanza, tendrán una equiparación de la base imponible que rige para la zona urbana impositiva ZU7, que afecta a barrios conocidos, como Obrero, Tacumbú o Villa Morra.

Ocho barrios están incluidos en ese perímetro: Ricardo Brugada, San Roque, Catedral, y La Encarnación, así como parte de los barrios General Díaz, Silvio Pettirossi, Doctor Francia y San José.

El objetivo, según los promotores de esta reducción, atraer nuevas inversiones, que sea una opción de vivienda atractiva, tanto para jóvenes como para personas de la tercera edad, fomentando un nuevo dinamismo urbano y la restauración de edificios históricos. Alegan que, a pesar de su valor patrimonial, la zona se encuentra degradada y sufre de una carga impositiva desproporcionada.

Cuánto costará el impuesto en el Centro

Con esta nueva disposición, quienes sean propietarios de viviendas en el Centro Histórico pasarán a pagar entre G. 268.365 y G. 74.194 por metro cuadrado de tierra de sus propiedades.

El valor fiscal por la superficie edificada depende del tipo de construcción. Para el uso residencial, por ejemplo, en el Centro Histórico, se cobrará G. 627.499 por metro cuadrado. En tanto, las construcciones con estructura de acero (edificios), pagarán G. 288.886 por metro cuadrado.

Aumento en otros barrios

El citado decreto del Poder Ejecutivo también estableció un ajuste del 4,1% en el valor fiscal inmobiliario en todo el país, resultante de la inflación acumulada hasta noviembre del presente año. Esto significa que, de los 68 barrios de la capital, 60 sufrirán un ajuste para arriba.

Asunción cuenta con 12 zonas urbanas impositivas, del ZU5 al ZU16. A su vez, la base imponible, cuya unidad de medida es por metro cuadrado, establece precios diferenciados dependiendo si la propiedad se encuentra sobre calle asfaltada o adoquinada, empedrada o sin pavimentar.

Por ejemplo, la zona urbana imponible ZU13, que incluye a barrios como Santo Domingo, Manorá, Ycua Satí y San Cristóbal, tendrán una base imponible de entre G. 565.141 hasta G. 168.911 por metro cuadrado de tierra. En tanto, las ZU5, ZU10 y ZU12, que abarca a barrios como Mburicaó, Nazareth, Los Laureles, Recoleta, Manorá o Villa Mora, pagarán entre G. 402.547 y G. 105.767 por metro cuadrado de tierra de sus propiedades.