Botón de pánico: utilizado durante las fiestas de Fin de Año para denunciar polución sonora

El Botón de Pánico de la Policía Nacional está en modo de prueba, tanto para la ciudadanía como para los expertos que se encuentran ajustando detalles. Durante las fiestas de Fin de Año ya fue utilizada por un número importante de personas, en su mayoría para denunciar polución sonora.

El comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, manifestó que las denuncias por polución sonora y persona sospechosa fueron las principales de los últimos días.

“Hemos acudido a dar esa asistencia y también hemos coordinado con las Comisarías para que nos ayudemos”, especificó.

También explicó que el Botón de Pánico funciona a través de la app Portal Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: Linces podrán ser contactados mediante la aplicación del Gobierno

Cómo usar el Botón de Pánico

Descargas la app Portal Paraguay.

Crear la identidad electrónica con los datos personales.

Ante una emergencia, presionar el botón dentro de la aplicación.

La app envía una alerta inmediata con la ubicación exacta (geolocalización) al Grupo Lince para asistencia rápida, principalmente en Asunción y Central.

“Esperamos esa conciencia del ciudadano que le dé una buena utilidad porque es una herramienta más que se pone a disposición”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También comentó que en los primeros tres días de uso, en diciembre del año pasado, más de mil personas utilizaron la herramienta, sin embargo, eso disminuyó con el correr de las semanas.

Especificó que muchos no lo utilizan por emergencia, si no, para probar el servicio.