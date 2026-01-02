Dejaron sin radioterapia a pacientes del Incan el 31 de diciembre: la respuesta del Ministerio de Salud

El pasado miércoles 31 de diciembre, pacientes que acudieron al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el principal centro público de atención médica oncológica del país, para tratamientos de radioterapia fueron sorprendidos con la noticia de que el servicio fue suspendido ese día por orden de la responsable del área.
La directora del Incan, la doctora Jabibi Noguera, afirmó que la decisión fue tomada de manera unilateral por la responsable de radioterapia, sin autorización de la dirección del nosocomio, y anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido.
En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el doctor Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública, dijo haberse visto sorprendido por lo ocurrido en el Incan.
“El decreto es clarísimo”
Señaló que, aunque el presidente Santiago Peña decretó asueto para funcionarios públicos el pasado miércoles, víspera de Año Nuevo, el decreto es “clarísimo” en señalar que ese asueto no aplicaba a servicios indispensables como los de salud.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Corresponde un sumario administrativo para determinar la verdad de los hechos, identificar responsables y, si corresponde, proponer sanciones” por posible “inasistencia injustificada”, añadió el médico.
Lea más: ¿Desmantelamiento silencioso? Denuncian irregular cesión de equipos del Incan
El doctor Ortiz añadió que la primera medida tomada por el Ministerio de Salud fue ordenar la restitución del servicio y la puesta en contacto con los pacientes afectados. Afirmó que uno de ellos incluso fue buscado en ambulancia para la realización de su tratamiento.