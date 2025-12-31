¿“Autoasueto” en Incan?: pacientes con cáncer no recibieron radioterapia

Esta mañana, varios pacientes acudieron al Incan para realizarse su sesión de radioterapia; sin embargo, no lograron acceder a la misma porque el servicio estaba suspendido.

Si bien el presidente de la República, Santiago Peña, decretó asueto total para hoy, por ser víspera de año nuevo, dicho asueto excluía a servicios indispensables en los hospitales, como radioterapia.

Según un comunicado de la institución, esta interrupción momentánea del servicio de radioterapia no obedeció a una disposición institucional ni a una falta de previsión del hospital, sino que fue consecuencia de una decisión unilateral adoptada por la responsable del área, sin comunicación ni autorización de la Dirección General y en contravención a las disposiciones vigentes que garantizan la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluso durante asuetos y feriados.

Jabibi Noguera, directora del Incan, indicó que al tomar conocimiento del hecho, ordenó de forma inmediata el restablecimiento del servicio, dispuso la presentación del equipo para la atención de los pacientes y dio inicio a un sumario administrativo para el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de responsabilidades.

“Lastimosamente fue una decisión unilateral, sin consulta, entonces sí o sí se va a tener que hacer una investigación, un sumario urgente, el viernes mismo empezamos con esto, vamos a tener que investigar que es lo que pasó allí, porque dentro del decreto presidencial dice radioterapia, hospital día, y eso tenía que cumplirse, vos te das cuenta de que está la jefa de oncología clínica, la jefa de hospital día, se está haciendo quimioterapia, las cirugías se están realizando, urgencias está atendiendo”, indicó en conversación con nuestro medio.

Llamarán a pacientes

Sobre los pacientes que no pudieron acceder a su radioterapia, dijo que los volverán a llamar para que se acerquen a la institución y la puedan realizar.

“Está funcionando actualmente radioterapia. Les vamos a llamar, si es que pueden acercarse de vuelta, entonces les estamos esperando”, insistió.

Desde el Incan sostiene que los tratamientos oncológicos, y en particular la radioterapia, son prestaciones críticas que no pueden interrumpirse, y que la institución actúa con protocolos claros para garantizar su continuidad.

Lamentaron la situación y aseguraron que se adoptarán medidas correctivas y de control para evitar que se vuelva a repetir, manteniendo como prioridad la atención oportuna y segura de los pacientes.

Asueto del 31 de diciembre

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5243 por el cual se declara asueto el día 31 de diciembre de 2025 para los funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas.

El decreto exceptúa a los establecimientos de salud por considerarse servicios públicos imprescindibles, tanto personal de blanco como administrativos y personal de apoyo, entre ellos:

Urgencias.

Consultas agendadas.

Cirugías de urgencia y programadas.

Servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento.

Farmacia.

Parque sanitario.

Hospital día oncológico.

Servicio de diálisis.

Servicios de sangre y similares.

También se encuentran exceptuados a los funcionarios y empleados públicos afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, comercio exterior y percepción de tributos.