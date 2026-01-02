Essap quiere pagar G. 1 millón más a funcionarios, mientras se “ahoga” en sus deudas

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), administrada por Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-cartista), pretende pagar un plus de G. 1 millón a cerca de 2.000 funcionarios, como gratificación por sus labores durante el año 2025. Este “plus” se daría pese a la crisis financiera por la que atraviesa Essap, y mientras invita a sus usuarios a regularizarse en los pagos para no “ahogarse” en sus deudas.

La intención de pago fue confirmada por Bernal que, en comunicación con ABC Color, dijo que esta gratificación es una costumbre en la Essap. Agregó que anteriormente, en tiempos de Ludovico Sarubbi, titular de la empresa durante el Gobierno de Horacio Cartes, se pagaba hasta G. 2 millones a cada funcionario.

Ante la consulta sobre los rumores de la posibilidad de un desembolso de esa magnitud en 2025, Bernal negó que la empresa esté en condiciones financieras de hacerlo. Sin embargo, días después confirmó que se pagará la bonificación.

Recientemente, Essap sufrió un corte en el servicio de energía eléctrica por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) debido a una millonaria deuda. El corte afectó a miles de usuarios de Asunción y Central, que quedaron sin la provisión de agua potable durante horas. Si bien la Essap abonó a fines de noviembre G. 1.200 millones a la ANDE, la deuda total asciende a casi US$ 32 millones.

Ya lo hizo en 2024

En 2024, el propio Bernal había justificado el pago de G. 2 millones a cada uno de los 2.000 funcionarios de la Essap, asegurando que se trataba de un pago único anual, que forma parte del contrato colectivo de los trabajadores hace aproximadamente 25 años, y que, por lo tanto, no sería irregular.

En aquella oportunidad, el titular de Essap detalló que se destinarían alrededor de G. 4.000 millones para el pago de la gratificación a más de 1.800 funcionarios nombrados y alrededor de 200 contratados.

Según consta en la planilla de salarios publicada en el portal oficial de Essap, al menos hasta octubre la empresa privada de capital público contaba con 1.465 funcionarios, de los cuales 1.144 son nombrados, 301 son contratados y otros 20 son comisionados de otras instituciones.

Bernal condicionó el pago

En comunicación con ABC, el presidente de Essap, Luis Fernando Bernal, intentó condicionar el pago del plus a la no publicación de la información.

Bernal le dijo al periodista que realiza la cobertura que el pago “dependía” de que ABC no lo publique, responsabilizando al medio de comunicación de su decisión política.

Funcionarios de Essap que pidieron el anonimato, dijeron a este medio que hay una fuerte presión de parte de los funcionarios, sobre todo operativos, para el desembolso del “plus”, lo que estaría condicionando al titular de Essap. Al mismo tiempo, señalaron que existía el temor de que el pago extraordinario llegue a la opinión pública, por lo que la intención pretendió mantenerse en secreto.