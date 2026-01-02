Horticultores esperan mejorar el precio de los productos en el mercado local en el 2026

Los labriegos, conformados por la familia Candia Pereira, señalaron que en la zafra del 2025 la venta no fue buena a consecuencia del ingreso masivo del contrabando de ambos productos, lo que afectó bastante la comercialización del tomate y el locote, pero que, con todo eso, se pudo salvar algo para cubrir algunos gastos contraídos con anterioridad con algunas casas financieras.

Sin embargo, a pesar de la situación negativa provocada por este flagelo, al inicio de esta temporada nuevamente están preparando varias parcelas para la muda de los plantines que se encuentran en los almácigos, listos para las siembras.

Sobre el tema, Pablino Candia manifestó que el lugar donde produce pertenece a una finca familiar donde trabajan con sus hijos desde hace mucho tiempo, principalmente en la producción de tomate y locote de muy buena calidad, que distribuyen en los comercios de la zona y el resto en los centros de acopio de la capital del país, donde últimamente hay muy poca colocación por culpa del contrabando, refirió.

Pérdida económica

En lo que concierne a la zafra del 2025, Candia mencionó que, aparte del ingreso de los productos de contrabando, también tuvieron problemas por el efecto climático, especialmente con la sequía y luego las prolongadas lluvias, que perjudicaron enormemente la calidad de los frutos, los cuales no pudieron ser recuperados por la falta de suficientes recursos económicos para la instalación de invernaderos que se necesitan para que la producción tenga el rendimiento deseado durante toda la época.

“Tenemos el deseo y la esperanza de que este 2026 sea mejor que el año pasado, que nuestra producción tenga el mejor rendimiento y, por otro lado, que los precios puedan satisfacer nuestro presupuesto, atendiendo que para obtener un buen resultado de las parcelas se invierten muchos recursos y, si no se recupera el dinero invertido, es difícil aguantar las consecuencias”, aseveró el señor Pablino Candia.